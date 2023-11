Inauguran exposición “Entre nosotras”

Se llevó con éxito en el Centro Cultural Universitario Quinta Gameros, una muestra de arte con fotografías, pinturas, collages, esculturas y obras literarias titulada “Entre nosotras”, por parte del colectivo feminista “Violencia contra la mujer”, el cual tiene la finalidad de hablar en pro de mujeres en situación de violencia, indicaron organizadoras que lo recaudado de las obras será donado a quienes han sufrido maltrato y carecen de recursos económicos.

Entre las obras que el público podrá apreciar hasta el 21 de noviembre se encuentran: “Roja y rota” de Julissa Holguín García; “Contrato no deseado” de Denisse Alejandra Navarro Alvarado; “No sólo duele el cuerpo” de Jennifer Ruiz; “I rather die fighting back than let it happen again” de Georgina Medina Robles; “Mi cuerpo no calla” de Elisa Nahibi Rodríguez González, entre otras más.

El grupo en mención tiene el propósito de expresar la causa por la que abogan, que es combatir las agresiones hacia las niñas, adolescentes y mujeres; Georgina Medina, quien es integrante del gremio, expresó sobre la importancia de hablar y actuar ante estos casos.

De esta manera varias artistas de distintas edades participaron con obras multidisciplinarias para expresar por este medio los actos de violencia, así como ejercer una manera de denuncia.

Con obras como series fotográficas de retratos de mujeres o segmentos de ellas, enfocando emociones de desahogo, como esculturas del cuerpo de la mujer, y corazones apuñalados, amarrados y otras acciones violentas.

De igual manera se encontraban pinturas donde destacaban mujeres, manos, con expresiones de tristeza, dolor, y sufrimiento, así como un collage elaborado con distintos materiales en el que se estipula la violencia en distintas formas.

Con todas las participantes se logró elaborar una variada muestra de las distintas voces y expresiones de vivencias, o denuncias de la realidad sobre la mujer, que los asistentes podrán disfrutar el arte de cada una de las autoras de las obras.

El espacio hacia las mujeres artistas tuvo como finalidad la libertad de expresión, brindando un lugar seguro para promover el respeto, asimismo, otro de los objetivos con este evento cultural fue conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Niñas, Adolescentes y Mujeres, el cual se celebra el 25 de noviembre.