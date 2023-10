Presentará la artista chihuahuense Arely Flores exposición “Los que esperan” en el Distrito Uno

La fotógrafa chihuahuense Arely Alejandra Flores Flores presentará la exposición “Los que esperan”, siendo la cita este 5 de octubre en Distrito 1 en La Rambla, a las 7 de la tarde, donde la muestra estará conformada por seis imágenes tamaño 2.44 metros por 2.44 metros cada una y estará disponible al público por un mes.

Es de señalar que la amante de la lente anteriormente ya había realizado otras exhibiciones, siete individuales y ocho en colectivo, siendo la más importante en el Museo Dolores Olmedo en la Ciudad de México, esto gracias a una colaboración con la artista chihuahuense Marcela Ochoa.

Arely Flores cataloga su estilo fotográfico como femenino, nostálgico, colorido y espontáneo, el cual se puede apreciar en su arte que ha dado a conocer también en múltiples concursos donde ha recibido cuatro reconocimientos por su trabajo, dos de los más relevantes son:

Finalista en el Fine Art Photography Awards 6th edition en el área de Amateur Portrait, y en el Concurso Mujeres Fotógrafas de Latinoamérica por la revista fotográfica Visor en la categoría Fotografía Única.

Por otra parte, su punto de vista sobre una buena fotografía: “En este momento siento que una buena foto para mí es una fotografía que me lleve a otro lugar, que me haga percibir aromas, irme a otro espacio y tiempo y que eso me permita tener una experiencia fuera de mi realidad de ese momento.

“Quiero destacar que incursioné en este arte gracias a mi amor por la actuación, es una de las cosas que más amo en el mundo, y al estar tras ese sueño he llegado a sitios en los cuales he sido inspirada por lugares en los que he vivido.

“Desde niña me han fascinado las películas de los años 50 y 60 y siempre sentí una atracción muy grande a emular los colores y formas de películas que veía de niña y pienso que eso me ha influenciado mucho para entrar dentro del mundo creativo.

“Mi trabajo, en estos 14 años, me ha abierto algunas puertas para tener la oportunidad de retratar a personalidades como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas este año y fue una experiencia muy linda.

Ella es egresada de la Facultad de Artes en la Licenciatura en Teatro, estudió en la Lee Strasberg Theatre and Film Institute en West Hollywood y anteriormente en Nueva York y en Montreal, Québec, siendo sus maestros más destacados en fotografía: Caroga, Frank Doorhof, Gerardo Climt, Tony Solis y Carlos Mideros.

“La fotografía llegó a mí de manera orgánica, comencé haciendo series de fotografía a mi gusto, dibujaba vestuario, lo mandaba a hacer para mis sesiones, el resultado lo publicaba en mis redes, y afortunadamente tuvo buena respuesta, y fue así como poco a poco la gente me pedía que fuera su fotógrafa

“Comento que llegó de manera orgánica porque en realidad las fotos que hacía eran diversión, me gustaba el proceso de creación de una imagen. Desde que comencé, en el 2009, no dejé de tomar talleres tanto en Chihuahua, como en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Guanajuato con diferentes fotógrafos que sin duda me han ayudado a especializarme y profesionalizarme en el tipo de fotografía que quiero lograr.

“Posteriormente comencé a hacer imágenes de conciertos, de paisaje, documental y fotografía social, especialmente de retrato y estuve en diferentes exposiciones en colectivo en la ciudad de Chihuahua.

Eventualmente, gracias al apoyo y coordinación de Alejandra Ordóñez tengo mi primera exposición individual en el Museo Sebastián Casa Siglo XIX el cual me dio el paso a presentar mi trabajo y diferentes series de forma individual, lo cual me hace muy feliz poder hacerlo.