Hacen mix escénico con obras de Chéjov

A partir de tres obras clave de la dramaturgia de Antón Chéjov, el autor Christopher Durang hizo una suerte de mix escénico para proponer un montaje que, desde el humor y la ironía, reflexiona sobre la sociedad contemporánea que igual está involucrada en asuntos de medio ambiente, enfermedades, falta de tolerancia y atención por el otro. Se trata de la obra Los gfuajolotes salvajes, que entre otros premios ganó el Tony a mejor obra de 2017, y tendrá una temporada en la Ciudad de México.

Con las actuaciones de Margarita Gralia, Roberto Blandón, Raquel Garza, Beatriz Moreno, Sergio Lozano y Alexa Martín, la obra plantea un enredo familiar entre tres hermanos que ocurre en una vieja fina de Cholula, Puebla muy al estilo de la obra El Tío Vania, de Chéjov, y a partir de esta referencia se desata una serie de análisis cómicos sobre los problemas contemporáneos.

Bajo la dirección escénica de Enrique Singer, la obra se presentará en el Teatro López Tarso del Centro Cultural San Ángel, a partir del 1 de septiembre, de viernes a domingo. “A partir de la llegada de la hermana mayor de tres hermanos quien les avisa que pondrá en venta la casa, se desata un drama cómico en donde lo que hace el autor es hablar de temas sociales como el calentamiento global, la tolerancia hacia las minorías, el amor filial, son los temas que giran alrededor de la obra.

“Los personajes son pintorescos y un poco de absurdos, y de ahí se da el toque cómico, ellos mismos se burlan de sus vicios, y no es un drama profundo más bien es una obra que invita a reírse porque son situaciones absurdas que deshumanizan, y está tejida a partir de situaciones de estos personajes un poco locos y extraordinarios”, detalló en conferencia de prensa Enrique Singer, el director escénico sobre la obra producida por Mejor Teatro, Morris Gilbert y Claudio Carrera.

Para la actriz Margarita Gralia el montaje representa su regreso al teatro: “Me siento muy emocionada de estar de vuelta en el teatro, con estos productores, yo tenía esta obra desde hace siete años y por diferentes motivos no se había podido concretar el proyecto, por eso le digo a Morris que como nunca hemos trabajado juntos, por eso nos llevamos también”.

La actriz Raquel Garza aseguró que “volver a trabajar con Morris siempre es un placer, con Claudio es un gusto, nunca me había dirigido Singer y está siendo una delicia, no me queda más que agradecer a los productores que arriesgan tanto en esta época”.

En tanto, Roberto Blandón apuntó que “el teatro es donde le mueves el tapete a la gente, es donde no hay una toma dos, donde lo más importante es ofrecer calidad y Morris siempre ofrece calidad. Es una gran comedia, se toca lo absurdo y temas de relevancia con oportunidad para la crítica y hacer pensar. Tenemos la oportunidad de hacer una comedia muy simpática”.

A decir de Singer, el espectador no necesita conocer previamente las obras de Chéjov para apreciar Los guajolotes salvajes, pues Christopher Durang consigue llevarla a la comedia en un nivel apto para todo el público: “Apelamos al teatro como vehículo para ser mejores personas”, concluyó.