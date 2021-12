Inicia las fiestas decembrinas, ¡vigila la báscula!

Inicia diciembre y con él la temporada de fiestas, convivencias familiares, reuniones con amigos y salidas inesperadas que invitan a disfrutar de la calidez que reina en el mes de celebraciones aunado a la Nochebuena, Navidad y la última noche del año.

Los excesos en la ingestión de alimentos llegan a caracterizar cada salida las cuales descuadran hábitos y la rutina, por ello, aquí algunas recomendaciones para iniciar enero sin culpas.

MANTENGA SU PESO, ES POSIBLE

Algunas personas alargan el período navideño y esto significa muchos más días de consumo de alimentos insanos y excesivamente calóricos, por lo tanto, evite comprar productos “prohibidos” fuera de los días señalados y si es posible, reparta los “quedes” en cuanto se acabe el festejo.

SIGA LAS RUTINAS

Es muy normal durante estas fechas realizar grandes periodos de ayunas y sedentarismo, o mayor apatía por el ejercicio físico. Puedes bajar las cantidades o la intensidad, pero es importante no abandonar totalmente los hábitos.

NO SE PREMIE

Cuando comes en exceso sueles sentirse mal y al siguiente día reducir excesivamente el consumo de alimentos, esto suele provocar un efecto no deseable: cuando llega a la comida, requerida vas con tanto apetito que comerás de más, por lo tanto, sin saltar ninguna comida y consumiendo lo necesario.

RECUERDA A LAS OLVIDADAS

Estas fechas frutas y verduras por lo general se borran de nuestra memoria. ¡Un error! que hará que tus comidas sean más calóricas de lo normal. No te olvides de ellas cuando elabores el menú.

¡CONTRÓLATE!

No consumas por encima de tu apetito, no es obligación comer todo lo que te ponen por delante.

+AGUA – ALCOHOL

La sed se sacia con agua no con alcohol, no es que no tomes una copa pero reduce la cantidad.

MASTICA BIEN

Come lentamente y mastica bien los alimentos para darle tiempo a los mecanismos de la saciedad a que aparezcan.

Y LO MÁS IMPORTANTE…Enfócate en lo que quieres y no en lo que temes, pide lo que necesitas, no supongas, pregunta, practica el desapego, libérate de la culpa que no te corresponde, vive el día al máximo, disfruta el presente, muestra tu gratitud, celebra tus éxitos y siéntete feliz HOY.