Alberto Ponce de León presentará su libro "En el azul del río" en la FELICH 2023

Hoy da inicio uno de los eventos culturales más relevantes y significativos para Chihuahua, la Feria del Libro 2023 en el Centro de Exposiciones y Convenciones, donde se contará con diversos escritores y escritoras que tienen una trayectoria vasta, uno de ellos es el chihuahuense Alberto Ponce de León quien presentará su libro “En el azul del río” este 12 de noviembre en la zona auditorio Ignacio Solares, a las 18:00 horas.

Sobre este nuevo trabajo el escritor habló con este medio de comunicación para informar: “Esta es mi cuarta novela, trata de un ‘road trip’ americano, el recorrido por carretera es desde Nueva York hasta una aldea de Guatemala, una travesía de norte a sur desde la costa este de Estados Unidos pasando las fronteras hasta cruzar de México a Guatemala; quien va manejando el auto es un estadounidense de origen judío, y del lado del pasajero va un indocumentado guatemalteco de raíces mayas, quienes, sin aparente afinidad, entrelazan sus vidas, siendo el fondo de la historia el viaje de retorno en la vida de William Schwartz, quien es el protagonista”.

Es de mencionar que el escritor cuenta con otros escritos como: “La boda de Octavio Reyes”, “La bicicleta de alquiler”, “El retrato de Pancho Villa” y “En el azul del río”, publicadas en Barcelona, siendo el tiraje de la obra que va presentar en la Feria del Libro de mil 500 ejemplares, la cual también ya presentó en Ciudad Juárez.

Dio a conocer que le llevó varios años el realizar esta novela: “Se empezó a gestar justamente en Washington, estuve viviendo allá, pero cuando decidí ya escribirla realmente estaba ya en El Paso, luego en Dallas, siendo cinco años, tiempo que invertí para presentar hoy en día esta obra.

“Por lo cual puedo decir que me ha dejado mucha satisfacción esta trayectoria como escritor, ya que en un punto de tu vida, uno decide escribir, es algo que nace, lo haces por necesidad, por expresar; yo no tuve una formación académica formal en el área literaria, sino que lo fue adquiriendo con el tiempo al grado de conocer a personalidades como García Márquez, de estar en talleres con Sergio Ramírez Mercado, el premio Miguel de Cervantes; talleres de crónica con Jon Lee Anderson, información periodística que me ha ayudado mucho como estímulo para el tema literario.

Foto: Cortesía | Alberto Ponce de León

“Entonces el regocijo es muy grande, porque te das cuenta de que no sólo puedes hacer eso que tú sabías desde chico que lo podías hacer, sino que te leen, lo vendes y de pronto ya no tienes que estar tocando tantas puertas como al inicio, sino que te hacen ya comentarios muy conmovedores que te dan mucha inspiración, porque finalmente los lectores son quienes terminan la obra, cada quien desde su experiencia lectora, y luego llegan las regalías e incluso hoy me pagan por escribir, como es la narrativa literaria que es lo que me gusta tanto”, expresó.

Asimismo, el libro “En el azul del río” dijo que estará a la venta el día que estará en la Feria del Libro, teniendo un costo de $300.00.

Finalmente, Alberto Ponce de León envía un consejo a las personas que desean entrar a este arte de escribir: “Lean mucho, no tengan miedo a la crítica y todo lo que les puedan decir en contra, que se suelten con fluidez, que no teman a expresarse, que tengan confianza en sí mismos, no tengan autocompasión, que no se victimice, simplemente que lo hagan desde su corazón, y repito, leyendo mucho no sólo novela, sino también metafísica, lecturas profundas para que puedan tener una realidad perceptual desde diferentes ángulos”, manifestó.

Dato: el autor expresó que desea dar a conocer su nuevo trabajo en Madrid, así como en la Unión Americana teniendo como plazas Washington o Nueva York, ya que la novela está ambientada en la capital de EU