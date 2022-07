Lucero de Santiago, escritora chihuahuense escribe “Un papá de trapo”

El libro “Un papá de trapo” es de la autoría de Lucero Alejandra de Santiago Abarca, el cual es para niños y tiene un inesperado final, indicando que las palabras fluyeron rápido, lo que la detuvo fue encontrar un final diferente; abarcando cuatro años para tener este producto terminado donde los menores se llevarán una sorpresa, expresó la escritora, quien ya se encuentra trabajando en otro proyecto de escritura.

“El sentimiento que a veces la vida no es como la que nosotros quisiéramos, entonces buscando cómo enfrentar las adversidades, como Pedro el del relato, donde el amor puede ayudarnos y la situación de las cosas como son si querer cambiarlas, eso fue lo que me motivo a escribir esta historia corta, la cual he presentado en varios lugares como en la Plaza Cultural Los Laureles, Parral y Santa Bárbara, y ha tenido varias interpretaciones, cada quien ha encontrado un mensaje, asimismo, me han hecho varios comentarios donde me indican que parece que no es una historia para niños porque les parece muy triste, siendo muy interesante donde entran cómo deben ser las situaciones para los menores, me lo han comentado los adultos, de igual forma los niños esperaban que en la última página indicara que sólo fuera un sueño y despertara Pedro”, indicó Lucero.

El tiraje de esta obra fue de mil piezas, estando disponible en la librería Infinito así como en la editorial Ediciones Haros / Foto: Cortesía | Lucero Alejandra de Santiago Abarca

El tiraje de esta obra fue de mil piezas, estando disponible en la librería Infinito así como en la editorial Ediciones Haros, “ya estoy trabajando en unos relatos infantiles, es una novela que estará dividida en pequeños cuentos, ya que mi primer trabajo me dejó una satisfacción de ver cómo podemos compartir nuestra experiencia y sentimiento respecto a las cosas, ya que se me hizo muy interesante las respuesta que me dieron algunos de los estudiantes de la Normal de Parral, quienes se sintieron identificados con las situaciones que vive el personaje.

Sinopsis:

Pedro es un niño con un padre muy particular, es quizá como los muñecos con los que has jugado alguna vez y vivido grandes aventuras