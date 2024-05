Presentará la escritora Benita Quintana su autobiografía "Dignidad de mujer, amor incondicional"

Este sábado 25 de mayo la escritora, originaria de Matachí, Benita Quintana Lozano presentará su libro autobiográfico “Dignidad de mujer, amor incondicional” en el salón Sunion del hotel Mirador, a las 4:00 de la tarde, donde tendrá como invitados al párroco Jesús de Luna, el saxofonista Fabián, el Mariachi Zapopan, el Grupo Tercos de Chihuahua, así como el grupo Efecto.

En este ejemplar se escribe la historia de Benita, una mujer que ha vivido situaciones muy difíciles en su vida, desde la pérdida de sus padres, uno de ellos de manera trágica y dolorosa, hasta un divorcio y tener que enfrentarse a la vida sola para sacar a sus hijos adelante en un país distinto al de ella.

Se ha dedicado incansablemente a su familia en cuerpo y alma, sus grandes amores han sido sus hijos, ella ha vivido por y para ellos durante toda su vida, trabajadora incansable, que ahora se dedica también a sus nietos y a su esposo.

Ella da en esta historia una lección muy importante, que es saber perdonar, Dios, dice, la ha iluminado para perdonar a los que tanto daño le hicieron. Sin duda, este testimonio podría ser un ejemplo de amor y de segundas oportunidades, no se lo pierda, seguramente los conmoverá y les dará una luz de esperanza.

De igual manera, entre los invitados especiales para este evento cultural estarán presentes, desde Houston, de la organización Sky Limit, la presidenta y fundadora Mary Chuy Camacho y su hija Rosemary Becerra, actriz de cine mexicano bailarina profesional; asimismo, la Reina Imagen 2023 de la organización Sky Limit, Míriam Ortez, de Los Ángeles, California; y de la joya musical, Irma Sharp.

Benita Quintana expresó que como escritora tiene ya cuatro años, y el mundo de las letras es su pasión que representa adquirir más conocimiento, “el tener una pluma en la mano y papel en blanco siento que puedo escribir lo que me apasiona, lo disfruto, lo proyecto en cada letra; lo que escribo con mi mano sale de mi corazón.

“Aparte de este libro que voy a presentar que es apta para todo público y que me llevó un año terminarlo, ya he escrito anteriormente cuatro más, y este nuevo trabajo me ha dejado muchas satisfacciones, premios muy importantes como el Galardón Diamante, Orgullo Migrante, Presea Máximo Orgullo Hispano, y es un legado para mis hijos y todos mis lectores, y quiero dar las gracias a todos por el apoyo que me brindan, y por supuesto estoy feliz de estar en Chihuahua, bendiciones”, expresó la escritora quien dijo que su escritor favorito es Gabriel García Márquez y su libro predilecto la Biblica,

Si deseas adquirir el libro “Dignidad de mujer, amor incondicional” ya está a la venta en Amazon, en la página oficial de Benita Quintana en Facebook, y en la tienda comercial Walmart de manera digital, obra donde encontrarás como una mujer a pesar de las adversidades sale adelante gracias a su resiliencia y amor a su familia.