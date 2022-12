Los bailarines chihuahuenses del Ballet folclórico Yaocuauhtli llevan su ritmo a Australia

El ballet folclórico Yaocuauhtli se encuentra de manteles largos al ser el primer grupo de danza chihuahuense que visitará los cinco continentes, integrantes de este proyecto artístico y su director, Óscar Rubén Luévano Balderrama, quien también es el fundador, hablaron en exclusiva para este medio de comunicación informando que el próximo mes de febrero viajarán a Australia para presentarse en el festival nacional de Canberra más emblemático de ese país, su presencia se debe a la invitación que les extendieron los organizadores de este espectáculo.

Óscar Luévano indicó que sería la primera vez que se presenta un grupo de México en este evento y ya llevan preparado un show de 40 minutos donde mostrarán la riqueza musical de varios estados de la República Mexicana a través de varios bailes, junto a ellos va el mariachi dando realce significativo en cada uno de los números musicales, al llegar a Australia serán ya 17 países que el ballet folclórico visita por todo el mundo.

NACE YAOCUAUHTLI

Fue en el año 2011 cuando se inició un proyecto de formar un grupo de danza para realizar presentaciones internas y una escolta, el cual fue integrado por alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la actualidad forman parte de este ballet alumnos de otras facultades así como de otras instituciones, donde son aceptados, sin importar la edad que tengan, el único requisito es que tengan amor al arte.

En su primer año visitaron Paraguay y Argentina, para el 2013 fueron invitados a la UNAM donde se logró conformar un contingente casi de 40 personas, para el siguiente año se les presentó la oportunidad de viajar a Taiwán donde se integraron a este ballet Edson Oaxaca y Ruth Mora, quienes fueron como fotógrafos, a partir de ese momento otro elemento que los hizo crecer más fue el iniciar con música en vivo, al regresar, dio a conocer su fundador, se separaron de la facultad siendo un grupo independiente.

Otra de las naciones que han visitado fue China, para el 2016 asistieron a Alemania integrándose aquí el mariachi por primera vez, quienes son originarios de San Diego California, asimismo, su recorrido incluye Francia, Países Bajos, Tailandia, Singapur, Malasia; para el 2018, con motivo del 60 aniversario de las relaciones bilaterales, la embajada de México en Egipto les hace una invitación para realizar una gira.

“Nos presentamos por primera vez como chihuahuenses en África, también tuvimos la oportunidad de ir a Brasil, para luego partir a la India, y fue cuando tuvimos que parar por la pandemia, en ese lapso teníamos invitaciones para estar en Turquía e Israel; para el 2021 se trasladaron a Jordania para el Festival Internacional Jerash, luego en mayo estuvimos en Perú”, dijo su director

AMOR AL ARTE

Expresaron que ellos mismos solventan sus gastos tanto de traslado, hospedaje, como de vestuario, indumentaria que mandan hacer aquí mismo en Chihuahua, tienen el vestuario de los bailes de Tamaulipas, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Chihuahua, Veracruz, y hacen acto de presencia a donde los inviten, sin costo alguno, cada uno de sus integrantes tiene su fuente de ingreso, afirmando que lo hacen por pasión al arte.

RUTH MORA ORDÓÑEZ

Es la encargada de la cámara y quien documenta todos los aspectos que se van desarrollando, tanto el traslado, presentaciones, paseos, de igual forma monta una exposición pictórica, por parte de los alumnos y egresados de la Facultad de Artes de la UACh, donde a través de varias pinturas al óleo muestran la cultura y el folklor mexicano en los países que asisten, siendo imágenes íconos representativos de México como el Día de Muertos, Chichén Itzá.

ALBA CABRALES

De profesión dentista, pero con 20 años de trayectoria en el baile, siendo campeona 18 veces en polka de pareja, habló sobre su experiencia en este proyecto artístico: “Se nos da la oportunidad de conocer otras culturas, y en lo particular me gusta viajar y desde que empecé con el ballet ha incrementado este gusto, y una de las satisfacciones enorme es llevar estos bailes a todos los continentes. He estado en Egipto, Jordania, Perú, Brasil y voy también a Australia, y es un motivo de gran orgullo el estar lejos de tu país portando vestuario que nos identifican por el mundo”, declaró.

ANDREA GUERRERO

“Yo no me la creía cuando el profe nos dijo que nos íbamos a Jordania, aparte al extranjero le encanta el folklor mexicano, hay muchos connacionales en las naciones que hemos ido, nos ven y lloran, ya que nos dicen que tienen años sin poder visitar México, y al vernos bailar les hace recordar su tierra, nos piden fotos”, expresó la joven quien cuenta con estudios de Administración de Aeropuertos.

SANDRA SOLÍS

“Entré al grupo en el 2013, he estado saliendo y entrando, pero los he acompañado a los festivales de Alemania, India, UNAM en la Ciudad de México y voy también a Australia, acabo de terminar la maestría en Mercadotecnia y estoy laborando en área administrativa, manejo de igual forma una florería, dándome tiempo para poder compaginar todas estas tareas, que me deja grata recompensa cada una de las facetas en las que me desenvuelvo

DATO

Los bailes de Jalisco y Veracruz son los que llaman más la atención y cautivan en las diversas naciones debido al vestuario que utilizan