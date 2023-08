"Manos Brujas" gana primer lugar en el Festival Internacional de Cine de Terror en Montreal

Recientemente la película de Alejandro Estrada “Manos brujas” que se filmó en el estado de Chihuahua teniendo como escenarios las zonas de Lagunitas, Julimes, Mata Ortiz, Paquimé y Casas Grandes, triunfó en Canadá al ganar en el Festival Internacional de Cine de Terror en Montreal, edición 2023.

El largometraje fue producido por Alejandro Estrada, Jorge Ginther y Antonio Kosturakis y editado por éste último junto con Julio Paredes, y es protagonizada por: Alejandro Tommasi, Yulianna Peniche, Sagrario Vélez, Alejandra Romero y Mauricio Torres, la cual se estrenó en la capital en el mes de mayo dentro del Festival de Cine Chihuahua del presente año en la sala cinematográfica de El Rejón.

En la película el personaje de Berenice deberá hacerse cargo de su herencia espiritual y terrenal, al afrontar una secta en su pueblo natal de Casas Grandes Chihuahua, causante de una serie de asesinatos en la región, así como hacerse cargo del patrimonio legado por su madre tras morir repentinamente.

Cabe destacar que la producción de este proyecto invitó a la población de Lagunitas, Julimes, Mata Ortiz, Paquimé y Casas Grandes para que entraran en escena, sin importar si contaban o no con experiencia en la actuación, esto con el objetivo de darle un toque “espiritual local” por lo cual algunos aceptaron el ofrecimiento.

Por otro lado, sobre la participación del primer actor Alejandro Tomassi, en reuniones informativas pasadas cuando estaba en filmación en Manos brujas informó ante los medios de comunicación: “Ha sido mágico, el viaje fue maravilloso de la ciudad de Chihuahua a Casas Grandes, un paisaje increíble, y pues empezamos a entrar en ese mundo misterioso de dos arcoíris, con una lluvia espectacular, es la primera vez que estoy aquí (Casas Grandes), me parece un pueblo hermoso, precioso, tiene una magia y un misterio muy especial porque tiene una historia conocida".

“Y de eso se trata de hacer una película de terror, en un pueblo donde han pasado guerras, cosas misteriosas, de la conquista de esta tierra es historia y tiene un sabor especial, y la gente que no la conoce pues ahora la va a conocer con esta película, y también se trata un poco de eso de promover Casas Grandes, la historia está magníficamente escrita, me conmovió mucho, me atrapó, cuando la leí sentí que tenía un ritmo, los textos bien colocados, los personajes bien definidos, y dando como resultado un historia muy convincente, y tiene mucho de magia de estas tierras”, dijo.

Dato: se estrenó en la capital el mes de mayo dentro del Festival de Cine Chihuahua del presente año en la sala cinematográfica de El Rejón