Nora González tiene música nueva para el 2022

Nora González “la Charra Millennial” quien estuvo nominada en dos categorías en la edición 22 de los premios Latin Grammy, en Mejor canción regional mexicana y Mejor álbum de música ranchera/mariachi, informó para El Heraldo de Chihuahua que entrando el año ya tendrá música nueva, por lo cual sus seguidores podrán escuchar esos temas que presentará la parralense este 2022.

Nora es la primera artista apoyada por el Instituto Mexicano del Mariachi; egresada de la mejor universidad de música en el mundo, Berklee College of Music y del Conservatorio Interlochen Center For The Arts.

Foto: Cortesía | Nora González

Asimismo, tuvo la oportunidad de grabar una canción inédita de José Alfredo Jiménez en coautoría con Chucho Rincón (acreedor de más de 10 premios Latin Grammy y Grammy), su productor. Grabada a dueto con el cantante español Bertín Osborne.

Foto: Cortesía | Nora González

Ha sido voz oficial de la Embajada de México en Boston, su fama la ha llevado a presentarse ante Bill Clinton, Felipe Calderón, el gobernador de Massachusetts, de Chihuahua, de Nayarit, el embajador de Francia y también ha colaborado con Rappi y Aeroméxico; de igual forma su voz ha estado presente en festivales de talla internacional como el Starlite en Marbella, España, International Folk Festival en Boston y en lugares como el Lunario del Auditorio Nacional en la Ciudad De México.