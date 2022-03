Ofrecen plática y muestra de fotos en instalaciones de la Cedh

Adriana Balderrama Frescas llevó a cabo su exposición fotográfica “Mi lugar en el mundo” en el auditorio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), de igual forma se realizó la charla “Hablemos de nuestro poder como mujeres”, en el marco del Día de la Mujer, la cual estuvo a cargo de la licenciada Dania Brizeida Alderete Montes, coordinadora de Ventas de Esperanza, Centro de Empoderamiento y Desarrollo Humano AC.

Los eventos fueron con la finalidad de sumarse a los festejos de la mujer: “Ha nivel mundial se utiliza para reconocer esas desigualdades que enfrentamos por el hecho de ser mujeres en todos los ámbitos de la vida, en lo económico, político, social, educativo, pero también es un espacio en el que intentamos visibilizar esas formas de violencias que no siempre son percibidas como tal y que estamos viendo en los diferentes medios de comunicación, en las redes sociales y ese día oficial es propicio para traer al presente esas mujeres que nos han antecedido y a quienes les debemos el goce de nuestros derechos”, señaló Diana.

Foto: Adriana Balderrama | El Heraldo de Chihuahua

Por otra parte, la pintora Adriana dijo: “A través del arte se pueden transformar sociedades; con el autorretrato muchas mujeres se pueden ver reflejadas, identificadas o no. La fotografía tiene su propio lenguaje sin barrera, transmite emociones y puede ser histórica, la imagen se construye con sentido y con contenido para encontrarnos por medio de la misma imagen. No hay ningún otro elemento tan expuesto a la crítica o evaluación como es el cuerpo, una parte tan sensible y sobre todo visible de una persona, en este caso la mujer, y en esta evaluación puede ser tanto pública como privada”.

Foto: Adriana Balderrama | El Heraldo de Chihuahua

