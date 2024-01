Pasa un divertido fin de semana en la Feria de Juegos Tradicionales

Este fin de semana finaliza la “7 Feria de Juegos Tradicionales y de Mesa” que se llevará a cabo en la Ex Hacienda El Sauz este sábado 20 de enero, y en la Ex Hacienda del Torreón, este domingo próximo, en un horario de 12:00 a 16:00 horas, con entrada libre, donde no es necesario tener conocimiento sobre los juegos, ya que se contará con instructores especializados.

De igual manera, los asistentes podrán disfrutar del museo de la Ex Hacienda El Sauz que cuenta en su interior con dos salas principales, Los Apaches, así como La Vaquería y la Ganadería, cuyos atractivos son diversos objetos de valor histórico y cultural para Chihuahua, además de una tienda de artesanías; asimismo, afuera de la finca se erige un tipi, el cual es el símbolo de que apaches y mestizos son vecinos y amigos.

El festival también estuvo presente en la Quinta Carolina los días 6, 7, 13 y 14 de enero, donde los asistentes disfrutaron de más de 200 juegos en familia, además contaron con actividades especiales, rifas, juegos de rol, concursos,talleres y muchas sorpresas.

Uno de los organizadores del evento mencionó: “Es una feria familiar, con entrada libre, donde serán cuatro horas de actividades, con juegos de mesa y tradicionales, actividades que se desarrollarán a cabo dentro de las exhaciendas, sin embargo, si el clima lo permite sacaremos los juegos de dardos, pista de arrancones, entre otros diversos juegos que solamente se pueden llevar a cabo en el patio.

“Todos los juegos son gratuitos, únicamente si alguien quiere ingerir alimentos en el restaurante de El Sauz eso tienen un costo y el consumo es a criterio de cada cada una de las personas, también va a ver stands de café, pan, galletas, botanas para el público que desee comprar.

“En cuestión del menú que ofrece el restaurante por lo general siempre hay cortes, diversos guisados, arroz, frijoles. rajas, tortillas que hacen ahí mismo; la Ex Hacienda San José del Torreón está ubicada pasando la caseta a Juárez rumbo a la carretera a Majalca a 5 kilómetros aproximadamente, en el primer entronque a la izquierda hasta donde termina la carretera llega a la hacienda; y Ex Hacienda de El Sauz está ubicada en la avenida Juárez, esquina con calle Argentina, colonia El Sauz”, expresó.

Es de resaltar que ambos edificios forman parte del patrimonio histórico chihuahuense, y la feria es un proyecto realizado con el Estímulo Fiscal para la Cultura y las Artes del Estado de Chihuahua.