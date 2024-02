Presenta Orquesta Sinfónica Juvenil del Cobach concierto “Sinfonías por la Paz”

La Orquesta Sinfónica Juvenil del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (COBACH), se presentó en las instalaciones del Poliforum de la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH, con el concierto de “Sinfonías por la Paz”.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Dicho concierto se realizó en conmemoración por los festejos de los 20 años de la fundación de la Casa de la Cultura, así como de la campaña “COBACH Unidos por la Paz”, donde se dio una muestra del gran talento musical con el que cuentan las y los estudiantes del colegio de bachilleres.

Este recital estuvo lleno de emotividad, cautivando a los asistentes con una atmósfera de alegría y emoción, la cual fue evidenciada cuando los presentes realizaron una ovación de pie con aplausos prolongados que acompañaron cada interpretación.

El repertorio que el público pudo disfrutar durante el concierto fue diverso, incluyendo melodías como “Coincidir”, “Have you ever seen the rain”, “Dust in the wind”, “El listón de tu pelo”, entre otras.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El maestro Reyes Venegas Quintana es quien dirige esta Orquesta Sinfónica Juvenil, mismo que demostró su destreza técnica y su pasión por la música, que ayuda a resaltar la dedicación de las y los jóvenes músicos.

Es de resaltar que, este evento es un ejemplo del compromiso que mantiene el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua con la formación integral de las y los jóvenes estudiantes, así como logro para el alumnado y sus familias que los acompañan en cada paso.













TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music