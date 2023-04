Presentarse en el Festival Cervantino, un pendiente en la carrera de Isaac Hernández

LEÓN. Los sueños se construyen poco a poco. Así lo ha plasmado durante su trayectoria el bailarín mexicano Isaac Hernández, quien después de haber pisado los escenarios más exigentes del mundo, aún tiene un sueño pendiente.

“Sería un honor para mí como mexicano ser parte del Festival Internacional Cervantino”, manifiesta. Ilusión que mantiene más firme que nunca.

Con el anuncio de las dos fechas de su espectáculo Expresiones en el Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia, el 1 y 2 de julio como parte de los festejos del XVI aniversario del Forum Cultural Guanajuato, quien es considerado como uno de los mejores bailarines del mundo, expresó su deseo de formar parte de la fiesta del espíritu.

En entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana (OEM), el joven bailarín mostró su emoción de ver que en Guanajuato hay gusto, infraestructura y programas para las artes.

Isaac recorrió el complejo cultural junto con su hermana Emilia, Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo, director general del Forum, y Jaime Ruiz Lobera, director del Teatro del Bicentenario.

Isaac Eleazar Hernández, nació en Guadalajara, Jalisco, el 30 de abril de 1990; es bailarín profesional e internacional de ballet y es actor. / Foto: Ricardo Sánchez | El Sol de León

El primer punto fue la estatua de San Sebastián y La Calzada de las Artes, donde grabó spots para su presentación y aprovechó para sacar postales personales.

SU COMPROMISO CON LA DANZA

Isaac Hernández, primer bailarín mexicano en ganar un Premio Benois, manifestó que en México es donde tiene que echar raíces, él junto a su familia desde hace años iniciaron su proyecto por el futuro de los niños mexicanos que inician su carrera, siguiendo el ejemplo de su trayectoria.

Sus padres Héctor Hernández y Laura Fernández lo acompañaron en su visita a Guanajuato. Ellos se encuentran en la ciudad ofreciendo un curso de ballet en la academia Sor Juana Inés de la Cruz, como lo han hecho durante varios años, acercando el ballet a los niños.

Aseguró que apenas se está empezando a explorar el potencial del arte para el desarrollo personal de la infancia y la sociedad en general, además de su contribución económica , pues no es solo un tema de cultura, es de educación y turismo.

LISTO PARA EL TEATRO BICENTENARIO

“Es una felicidad saber que existen en México teatros como éste”, expresó el artista. “Es un privilegio poder tener estos espacios en nuestro país cuando hay personas visionarias que le apuestan a la cultura. Me parece una fortuna contar con personas que ven por el futuro, que entienden el valor de tener el acceso a este tipo de actividades recreativas para abrir caminos para que los jóvenes desarrollen su creatividad, vivir experiencias únicas que los van forjando como personas y hacen sus intereses más completos”.

Su llegada a León no es una coincidencia, es un trabajo que se realizó desde hace meses, ya que su espectáculo requiere una exigencia de producción técnica muy alta.

“Estaba en la Ciudad de México, en un evento de Despertares (las galas de danza internacional que él organiza desde hace 10 años en nuestro país) y se acercaron a mí para invitarme a venir a este teatro”, compartió y dijo que de inmediato le llamó la atención pisar este escenario.

“Tenía mucho sentido que yo estuviera aquí y se dio la oportunidad de traer esta producción a otro estado, siempre he tratado de formar parte de eventos culturales en México. Me da mucho gusto conocer el centro, poder conocer a todas las personas que han hecho posible esto a lo largo de los años”, apuntó.

Para las dos funciones que tiene programadas en León, el bailarín ofrecerá piezas únicas. Dentro de Expresiones, se presentará la premiere en América Latina de The Blake Works II (The Barre Project) del coreógrafo William Forsythe, con un elenco estelar de bailarines del New York City Ballet, del San Francisco Ballet y múltiples artistas internacionales.

Además, Isaac Hernández indicó que en estas presentaciones quiere dar la experiencia al público de ver obras coreográficas tan emblemáticas como El Quijote. “Este programa como lo vamos a ver aquí no lo verán en ninguna parte del país y del mundo, cuando lo hemos presentado es sólo un fragmento, es algo único lo que vamos a presentar”, finalizó.