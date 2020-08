De un karaoke con Mona Lisa a un concierto de avatars, te contamos qué hacer el fin de semana

Se aproxima el final de las vacaciones escolares, ¿Qué planes tienes para concluirlas este fin de semana? La Señorita Etcétera nos sugiere hacerlo cantando con La Gioconda de Da Vinci, viendo fotos (y recuerdos), incluso aprendiendo tarot de una manera meditativa. Toma nota:

CELEBRACIÓN FOTOGRÁFICA

El 19 de agosto se conmemora el Día Mundial de la Fotografía, pero el festejo se extendió varios días con propuestas de actividades alusivas a este quehacer creativo; dentro de las opciones está la Semana de la Fotografía que promueve el Centro de la Imagen, conversatorios como el del viernes, llamado La imagen más allá que se transmitirá en vivo a las 19:00 horas en su canal de YouTube.

Otra sugerencia virtual es visitar las redes sociales del Museo Archivo de la Fotografía, encontrarás imágenes históricas de diversos sectores de la población, como el que corresponde a esta semana las y los bomberos. Además, si vives en la CdMx y consideras necesario salir a explorar la imagen, puedes hacerlo en este recinto que abrió sus puertas el martes 18 de agosto luego de casi cinco meses.

La muestra que está actualmente es la de La gente del viaje. Gitanos sin fronteras, del fotógrafo mexicano Lorenzo Armendáriz. Su horario es de martes a sábado, de 10:00 a 17:00 en República de Guatemala 34, Centro Histórico.

KARAOKE CON MONA LISA

¿Cómo van a despedir las vacaciones los niños en casa? Háganlo cantando con la mismísima Mona Lisa y poniendo a prueba su voz a través del canal de videos de la compañía El Palacio de los Títeres, un espacio de dedicado a la creación de contenido virtual y escénico para niños y niñas.

De entre sus muchos episodios encontrarán cuentos, datos curiosos (explicados de manera muy divertida) y unas cápsulas de Leonardo da Vinci con La Gioconda, que resulta ser muy buena intérprete. (Aquí apúntate al karaoke)

Aunque realizan funciones en Querétaro, de donde es esta iniciativa, por el momento se han volcado a lo online.

MÁS DE LEONA VICARIO Y OTRAS MUJERES MEMORABLES

Aunque lo que se tenía previsto a principios del 2020 respecto a actividades culturales se ha modificado, hay algo que parece inamovible: es el Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria.



Este fue un decreto hecho por el Honorable Congreso de la Unión y a partir de ese momento el sinfín de acciones para recordar su paso por la historia de México se mantienen; por ejemplo, este fin, la charla gratuita Un acercamiento a la vida de Leona Vicario, organizado por el Museo de la Mujer.



Además, en este recinto se realizan continuamente conferencias con especialistas enfocadas en figuras femeninas importantes; como Hermila Galindo: del olvido histórico al billete de mil pesos, el 20 de agosto o Elena Garro: recuerda el porvenir, el 22 de agosto.

TAROT Y MEDITACIÓN

Si durante esta temporada en casa te has acercado a buscar herramientas de autoconocimiento, es buen momento para no dejar de hacerlo y optar por otras disciplinas, como la del tarot, en los cursos virtuales de Koan.



Con más de 10 años de experiencia, la tarotista profundiza cada semana en una carta y, al final de la sesión, te conduce por una meditación. No necesitas tener conocimiento previo, ahí descubrirás simbolismos, colores y las distintas representaciones de los arcanos mayores.

Esta semana es el turno de El Sol y todavía faltan un par de arcanos. costo de la clase es de 200 pesos; hay lección los lunes y otro grupo los viernes.

CONCIERTO: PIONERAS ELECTRÓNICAS CON TODO Y AVATAR

La Casa del Lago Juan José Arreola UNAM dará espacio virtual al segundo concierto del ciclo Pioneras electrónicas, iniciativa que surgió a principios el 2020, y que por la contigencia, se adaptó a lo que podrás experimentar este fin: un diálogo con tornamesas y otros elementos de tecnologías musicales.

Las invitadas son Lucrecia Dalt (CO) que, junto los visuales de Nika Milano (MX) te llevarán por una experiencia casi inmersiva; en especial porque sucederá en un entorno de realidad aumentada; la Fábrica VR, diseñada desde la iniciativa Top Lap-MX, al que se podrá acceder por medio de un avatar para interactuar directamente.



La cita a este concierto es el 21 de agosto a las 21:00 horas en casadellago.unam.mx/encasa

