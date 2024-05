Cantante y también político: Kevin Hernández contendió por la Sindicatura de Parral en 2018

El cantante que fue abatido a balazos el pasado domingo, Kevin Hernández, había participado de manera activa en la política local al contender por el cargo de Sindicatura durante el proceso electoral 2018 por el partido Verde Ecologista de México.

De acuerdo a la información, el hoy occiso no sólo era un talentoso cantante grupero, sino que también tuvo intenciones de trabajar por los parralenses con el cargo de Síndico Municipal, sin embargo, el triunfo le fue ganado por José Ildelfonso Caro, del partido de Morena.

Según se ostenta en el Instituto Estatal Electoral, Amalio Guadalupe Hernández Ortega, o mejor conocido por su nombre artístico como Kevin, participó en el 2018 en una campaña local en la que buscaba llegar al erario público para fiscalizar las actividades, programas y trabajo de la administración que quedó electa.

De acuerdo a ello, Amalio Guadalupe fue parte de la fórmula del partido Verde Ecologista de México en Parral, en el que disputó el cargo de Síndico local, sin embargo, no alcanzó el triunfo debido a que no hubo suficientes votos a su favor.

Fue durante el proceso electoral 2017 - 2018 en el que se llevaron a cabo las elecciones para elegir a autoridades locales como Presidente, Síndico y Diputación local, y que dicho sea de paso, Parral hizo historia al elegir a un presidente independiente.

En dicha campaña hizo su debut como político Amalio Guadalupe, al haber llevado el cargo de candidato a Síndico por el partido Verde Ecologista de México.

No obstante, el cargo no fue su triunfo, pues la mayoría de votos fueron para el candidato del partido de Morena. No obstante, esta situación demostró que el victimado no solo tuviera dones para cantar, sino, intenciones para llevar mejorar al Municipio.

Es de recordar que el joven fue victimado a balazos mientras viajaba con su familia rumbo a Parral, y a escasos metros varios sujetos desconocidos le dispararon a él y a su familia.

Nota publicada originalmente en: El Sol de Parral