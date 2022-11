Representa Jesús Vargas a Chihuahua en la Academia Mexicana de la Historia

El historiógrafo del estado de Chihuahua Jesús Vargas Valdez recibió una distinción al ser aceptado como miembro oficial de la Academia Mexicana de la Historia, correspondiente de la Real Academia de la Historia en Madrid, institución de carácter independiente que cuenta con más de 100 años de fundación, siendo su finalidad agrupar a los historiadores más reconocidos, hoy pertenecen a este gremio el prolífico maestro parralense Jesús Vargas y el doctor Víctor Orozco, originario del municipio de Guerrero quien ingresó en el 2019, quienes dejan en alto al Estado Grande.

Ante tal deferencia expresó: “Me siento satisfecho de haber sido distinguido con este nombramiento, al cual le doy mucho valor, yo sé cual es mi tarea como historiógrafo, investigador, continúo haciendo lo mismo y lo seguiré haciendo hasta cuando pueda, este organismo, con cierto abolengo, mantuvo por muchos años un nivel restringido de socios, de unos 20 años atrás se abrió más y en la última administración del director Javier Garciadiego Dantán se buscó atraer a la academia historiadores de provincia”.

“En la actualidad hay dos tipos de miembros a los que les llaman de ‘número’, siendo 30 aproximadamente, y mi deducción, dado que es difícil estar concentrando a los socios de provincia en las reuniones ordinarias, que son cada dos meses, es que decidieron abrir otro tipo de integrantes que se les llama ‘corresponsales nacionales’, entonces debido a los méritos de los historiadores se agregaron de algunos estados como fue el caso de Chihuahua, que desde los tiempos de Francisco Almada, historiador más importante de la entidad, no había estado como miembro ningún chihuahuense”.

Indicó que dio un discurso oficial de ingreso el 12 de octubre en el Teatro de Cámara, donde disertó de la etapa en que el presidente Juárez trasladó el Gobierno de la República al estado de Chihuahua, “esta página de la historia siempre me ha cautivado, me ha causado mucha emoción, porque los chihuahuenses en el periodo más difícil de la invasión francesa, octubre de 1864 a diciembre de 1866, se hicieron cargo del gobierno, dando a conocer cuáles fueron los méritos de nuestros antecesores, donde se contó con varios elementos pocos conocidos”, señaló.

Fue en el año 1986 cuando escribió su primer artículo en la página editorial de El Heraldo de Chihuahua, donde colaboró hasta 1991, con dos escritos, uno el martes y otro el viernes que era el de historia “La fragua de los tiempos”, de tres cuartillas cada semana, indica que en el 91 propuso que le dejaran una página completa de la sección Cultura los domingos, siendo a finales del 2020 que termina su ciclo, tiempo en que acumuló mil 340 artículos dominicales de cultura e historia de Chihuahua.

“No me asumo como historiador, ya que este título lo tiene quien hace carrera, maestría, licenciatura, doctorado, y yo no hice la carrera entonces me considero historiógrafo, ya que escribo de la historia”

