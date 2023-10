Se presenta “Petit homenaje a la música” en el programa Jueves de Puertas Abiertas de Casa Chihuahua

El grupo “Petit Comité Trío” llevará a cabo un evento musical que se titula “Petit homenaje a la música” que se presentará en Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural, este 5 de octubre a las 19:00 horas, evento que forma parte del programa de “Jueves de Puertas Abiertas”, los interesados pueden reservar su lugar en el siguiente link (https://www.casachihuahua.org.mx/casa_eventos_02.php).

El programa que los asistentes podrán disfrutar es el siguiente: “La Mer” (Francia), “La Vie en Rose” (Francia), “Vivo per lei” (Italia), “Oh mio babbino caro” (Italia), “Bie dir war es immer so schön” (Alemania), “Memory” (Inglaterra), “La paloma” (España-Cuba), “Close to you” (Estados Unidos), “Garota de Ipanema” (Brasil), “La flor de la canela” (Perú), “El día que me quieras” (Argentina), “Lamento borincano” (Puerto Rico), “Júrame” (México), y “Un madrigal” (Chihuahua).

Los artistas que integran la agrupación son: Paloma Salmón Trejo en la voz; Mireya Pérez Ríos, a cargo del violonchelo; y Carlos Alejandro Aguilar Weber en la dirección, arreglos y guitarra; estando como invitados especiales: Mario Montes, saxofón; Viví Salmón, bal lerina y Renata Montes en la trompeta.

Será un espectáculo que incluirá la música de varias naciones, así como diversos estilos, idiomas y regiones del planeta. Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, España, Cuba, Estados Unidos, Brasil, Perú, Argentina, Puerto Rico, México y finalizando con una pieza chihuahuense de alcance internacional.

“Petit Comité Trío” es una propuesta original, con arreglos y adaptaciones propias, donde destaca el uso del violonchelo, instrumento que comúnmente sólo se escucha dentro de las orquestas sinfónicas y ensambles de música de cámara; en este ensamble el violonchelo ocupa un lugar protagónico junto con la voz, en algunas partes como instrumento solista y en otras acompañando la voz del cantante.

El proyecto del trío puede ser apreciado por todo tipo de público, la idea de presentar distintos estilos musicales tiene como objetivo que la audiencia conozca y valore los diversos géneros, y así pueda expandir su universo musical, a la vez posicionar al violonchelo como un instrumento solista y versátil, presentando versiones originales de piezas famosas con el sello Petit Comité Trío.