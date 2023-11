¡Para los amantes del teatro! Llega el "Drama Fest" del 4 al 10 de diciembre

Con el objetivo de impulsar y fomentar el talento artístico chihuahuense y promover propuestas nacionales e internacionales con relación al teatro contemporáneo, así como el desarrollo de trayectorias de dramaturgos y otros profesionales de las artes escénicas, se llevará a cabo del 4 al 10 de diciembre el Festival Internacional de Teatro Contemporáneo “Drama Fest”, eventos que serán gratis.

Sobre el tema, Cosme Alberto Ceballos Baca, jefe del Departamento de Programación y Desarrollo Artístico, habló con este medio de comunicación: “Este festival lo inicia la compañía de Teatro Babel de la Ciudad de México en el 2004, la directora era Aurora Cano en ese entonces, y la intención es hacer un festival de carácter local, nacional e internacional, para poder generar vínculos con los entes culturales de distintos países.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

“Aurora hace alianza con el Instituto Nacional de Bellas Artes (Inbal), para poder conseguir los recursos económicos necesarios, en esta ocasión el país invitado es Canadá, particularmente la provincia de Québec, donde intervienen el gobierno canadiense, el Inbal, Babel, el Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la Secretaría de Cultura, así como una compañía local como espacio sede de actividades formativas y talleres que es Teatro Bárbaro, siendo muy importante en la ciudad, siendo en esta ocasión la décima edición.

“Es de destacar que en pandemia se cambió el formato, se hicieron actividades virtuales, y se hizo algo muy interesante que se llaman ‘Burbujas Urbanas’, que es un proyecto de teatro de calle al aire libre, donde los intérpretes están precisamente dentro de una burbuja de plástico, es una plataforma de 2 metros de largo aproximadamente, experimento que se hizo en el 2020-2021 y ahora se está replicando justo en la calle Libertad, frente al Palacio de Gobierno, en la Plaza de Armas, y las funciones de las obras serán en el Teatro de la Ciudad”, informó Cosme Alberto Ceballos Baca.

Foto: Facebook | TEATRO DE BABEL / DRAMAFEST

Programación

Inicia el martes 5 de diciembre con la obra "Sea Sick", que narra la odisea de tres años de la periodista Alanna Mitchell, que estuvo alrededor del mundo de la salud y de la ciencia de los océanos.

El miércoles 6 y jueves 7 sube a escena “Logic of the worst”, puesta en escena que explora las posibilidades de “lo peor”, a través de historias anecdóticas, demostraciones y vuelos de fantasía.

Para el sábado 9 continúa la programación con “Costes hundidos”, proyecto situado en Texas, en el año de 1988, que narra la vida de dos meseros migrantes que imaginan un México sin futuro y cantan en espera de que finalicen los discursos de los políticos.

Asimismo, el domingo 10, se presenta “Extravíos sexuales”, que relata la vida de John, un reconocido novelista y profesor universitario de literatura de 42 años, y la de Anne, una alumna de 19 años con quien mantendrá una relación durante un tiempo y se reencontrarán años después en los tiempos del #MeToo.

Foto: Facebook | TEATRO DE BABEL / DRAMAFEST

Todas las funciones se llevarán a cabo en el Teatro de la Ciudad, a las 19:00 horas y no requieren boleto.

Por otra parte, en la Plaza de Armas, se presenta la propuesta “Burbujas Urbanas”, bajo la dirección de talento chihuahuense, con la presentación de los actores Luis Bizarro y Perla de la Rosa; la puesta consta de cuatro monólogos presentados “en serie”, dentro de dos burbujas gigantes.

El sábado 9 a las 11:30 horas llega “Les Barbelés”, que narra cómo un ser humano se da cuenta que el alambre de espino crece en su cuerpo, su garganta y su boca, impidiéndole poco a poco respirar.

Ese mismo día a las 13:30 horas se exhibe “Ésa que una noche cayó del árbol”, historia de Rebeca, una mujer que vive exiliada y que infringiendo las leyes, será capaz de todo para conocer cuál es su lugar, su sitio, en esta orbe constreñida e inmóvil.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

De igual modo, se realizará “Deer Woman”, monólogo narrado por Lila, hija de un cazador que le enseñó todo lo que sabía; ella es exmilitar y cuando las circunstancias convergen, encuentra la oportunidad perfecta para vengar el asesinato de su hermana pequeña. La presentación es el domingo a las 11:30 horas.

Además, a las 13:30 horas se exhibe “Déjame ser tus ojos”, basada en una línea de la canción de “I’ll be your mirror” de The Velvet Underground & Nico.

Y del 4 al 8 de diciembre se impartirá el taller “Interpretación física Bouffon” por Adam Lazarus y el de “Creación escénica” por Mani Soleymanlou; ambos requieren un registro previo. Los links se pueden encontrar en la página: www.facebook.com/RedTeatros

Dato: Este proyecto nace en el 2004 por parte de la compañía Babel, donde ya han participado varias naciones en como: Chile, Alemania y Rusia