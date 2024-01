Triunfa con su música la chihuahuense Paola Tásai en Brasil, Argentina, EU y España

Una de las artistas que ha dado Chihuahua es Paola Tásai quien se encuentra conquistando varias naciones de Latinoamérica, como Brasil, Argentina, de igual modo en Estados Unidos y España, siendo los países donde más escuchan su música, esto según información que proporcionó la plataforma musical Spotify en el 2023, sobre este éxito en su carrera la cantante habló con este medio de comunicación.

“La verdad no me lo esperaba, así fue también el año 2022, Spotify da estadísticas y de un año a otro creció mucho el flujo de la música, y me llama la atención que en Brasil ya son dos años seguidos que están escuchando en general todos los discos, pero más "Eeká nawajíala" y uno nuevo que acabo de sacar, pero específicamente en Río de Janeiro por alguna razón y me han estado enviado muchos mensajes de ahí.

“Siento muy bonito, ya que me concentro en hacer música y las cosas se van dando junto con el esfuerzo de uno, y pues es maravilloso recibir esa retroalimentación cuando haces el trabajo desde el corazón, donde la mayoría de los temas son composiciones mías, pero también hay colaboraciones como con Galia Mischa, quien también es compositora y contrabajista de la Filarmónica de Chihuahua.

“Asimismo, he buscado en los últimos dos discos, ‘Eeká nawajíala’ y ‘Naó: Sanación Sonora en Espiral’ colaborar con poetas mujeres de pueblos originarios de Chihuahua, y eso es muy importante para mí compartir las letras que están en ralámuli, pima, guarijíos”, dijo orgullosa.

Otra de las facetas de la creadora de música, quien es originaria de la Sierra de Chihuahua, es ser poeta, quien publicó su primer libro de poesía en el 2013, iniciando también en el campo de la música y con sus composiciones propias en el 2018, abarcando los géneros musicales indie folk.

“Unos me han dicho que es como música del mundo, yo también lo creo si tuviera que calificarlo de alguna manera, también ritmo contemporáneo, por lo cual estoy de acuerdo con la frase: ‘La música es un lenguaje universal’, ya que creo que la música nos salva en muchos aspectos, ya que a veces al algo que no podemos entender con la palabra, nos llega por la música”, señaló.

Es de mencionar que a lo largo de su trayectoria ha recibido algunos reconocimientos como el Premio Chihuahua en la categoría de Ciencias Sociales, también ha estado presente en diversos congresos y universidades, de igual manera ha hecho teatro, performance, es defensora de los derechos.

“Hoy en día estoy en un programa de Historia y Arte, es un doctorado donde el enfoque son las artes visuales, pero yo estoy haciendo interdisciplina, por ello estoy en España debido a estos estudios y voy a estar aquí hasta julio aproximadamente”, dio a conocer la cantautora.

Sobre el triunfo que ha tenido en los países mencionados Paola lo dio a conocer a través de sus redes sociales y escribió: “Este año (2023) Brasil sigue siendo el país donde más escuchan mi música, el año pasado me escuchaban en 14 países y este año ya en 60.

A decir verdad no le he dedicado el tiempo que merecería a la promoción de música por estar concentrada en mis estudios y demás este año, pero es sumamente satisfactorio ver que la gente sigue escuchando y la voz, la poesía de Lolita, de Marisol y de Brenda, está siendo escuchada en otras latitudes.

“Estoy segura que trabajando desde el corazón podremos hacer muchas cosas más. Gracias siempre a todas las personas que me apoyan, les quiero (https://open.spotify.com/.../artist/1SivHASvEdFZWuxGwrcCKQ), les dejo el link para mi música en spotify por si gustan pasar a escuchar, podrán encontrar tres álbums "Primer Viaje (2018)" mi primera aventura musical independiente; "Eeká nawajíala (2019)" el álbum homenaje a la poeta rarámuri Dolores Batista y a Enrique Servín, este es el álbum que más proyección ha tenido y "Naó: Sanación Sonora en Espiral (2022)" resultado de un trabajo de dos años, homenaje a las madres buscadoras y a los pueblos originarios, con poesía de Lolita, Marisol Rivas Castillo (ódami) y Brenda López Santaneño (warijó). Este álbum en especial es muy bien acogido en Río de Janeiro en específico”, redactó.