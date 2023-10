Andres Olivas gana bronce en los Panamericanos; se sube al podio en la marcha 20 K

El chihuahuense Andrés Olivas terminó tercero en marcha, 20 kilómetros, en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, por lo que se subió al podio de los ganadores, el andarín concluyó con una marca de 1:19.59 horas en el circuito sudamericano.

Ya con la marca de Juegos Olímpicos, el oriundo del estado grande sólo terminó por detrás de David Hurtado de Colombia, quien terminó con una marca 1:19.20 y la plata se la llevó Caio Bonfim de Brasil, quien a su vez detuvo el cronómetro en 1:19.24, se vivió una competencia importante, a pesar del mal clima que azotó a la capital chilena.

El otro mexicano que participó en la prueba, José Luis Doctor, finalizó en la sexta posición, cruzó la meta cuando el cronómetro marcaba 1:20.33, se quedó a segundos de alcanzar el podio.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Foto: Conade

Escándalo en la prueba femenil

Un escándalo se vivió en la prueba para mujeres, más temprano, donde Alegna González no pudo culminar, también en los 20 kilómetros, el circuito estaba mal medido, tenía 200 metros menos en cada vuelta, por lo que las competidoras terminaron con marcas muy por debajo de récord mundial, sin embargo, esto no será tomado en cuenta fuera de la competencia.

La chihuahuense se retiró dos vueltas antes de finalizar, pues entre lágrimas aseguró que nunca se adaptó al clima, lluvioso y frío, por lo que decidió abandonar, además de esto, criticó lo mal medido que ataba el trayecto, pues, en total recorrieron solo 16 de los 20 kilómetros de la prueba.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

"Me siento un poco triste, la verdad es que es una prueba en la que no me sentí nada bien, no fue por ninguna lesión, no me acomodé en el clima frío, me costó mucho, intenté luchas hasta el último momento y cada día me sentía peor, y no soy una atleta que suele abandonar las pruebas, por lo que me siento decepcionada porque trabajé para esto y hay que darle la vuelta a la página. También fue un circuito que no estuvo muy bien medido y no sé qué vaya a pasar con las marcas porque no cuentan y serían hasta récords del mundo por muchísimo tiempo", declaró González.

A pesar de este “mal sabor de boca”, la oriunda de Ojinaga, Chihuahua, estará en los Juegos Olímpicos de París, 2024, por lo que decidió dejar atrás esto y enfocarse en lo que considera uno de los años más importantes en su carrera, pues, acudirá con toda la ilusión del mundo al viejo continente, a cumplir un sueño, que es subirse al podio y escuchar el himno mexicano.