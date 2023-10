Andrés Urbina y Diego Mercado no participan con Dorados en el Nacional de Beisbol

A días de que arranque el Campeonato Nacional de Beisbol de Primera Fuerza Mayores, dos jugadores de Dorados de Chihuahua causaron baja, se trata de Diego Mercado y Andrés Urbina los peloteros que no estarán en Ensenada, Baja California el sábado para el partido inaugural, en las próximas horas, el conjunto del estado grande viajará a la península para afrontar el compromiso.

El primero en expresar su baja del conjunto campeón nacional fue Andrés Urbina, quien por cuestiones laborales se ausentará de este torneo, el cual le causaba una enorme ilusión vestir los colores de Dorados de Chihuahua, sin embargo, no será posible en esta ocasión.

Urbina participó en la Liga Estatal de Béisbol Mexbet 2023 como catcher de los Rojos de Jiménez, donde entregó buenos números y se ganó a pulso el llamado, sin embargo, por esta cuestión, será sustituido por Ulises Baca, un pelotero plurifuncional de los Algodoneros de Delicias, que peleó por el campeonato de bateo en el nacional del 2022 que se celebró en la región centro-sur del estado grande.

El segundo en decir que no, pero en este caso no por voluntad propia o motivos personales fue Diego Mercado, quien aparece registrado como jugador de Baja California, es por esto que se le impide participar con el estado grande en este torneo, los mismos anfitriones solicitaron que no fuera seleccionado con otra entidad, con el fin de que se una a sus filas.

Diego terminó como el subcampeón de bateo en la LEB 2023, su llamado era más que merecido, uno de los refuerzos que arribará en su lugar será Rodolfo “fitin” Soto, quien militó con los Indios de Ciudad Juárez durante la temporada del circuito estatal, así se cubrirán las bajas de Chihuahua, aún de manera extraoficial para este torneo.

En las próximas horas todos los peloteros reportarán a las órdenes de Roberto Pablo Cadena, otros se unirán a la concentración en Ensenada una vez iniciado el torneo, aún no se sabe cuáles serán los grupos ni los rivales que se enfrentarán los vigentes campeones, pero irán por la cuarta corona consecutiva en Campeonatos Nacionales.

El torneo se dividirá en grupos de seis equipos cada uno, quienes jugarán entre sí, para luego enfrentarse los mejores de cada sector, pasar a la semifinal y así obtener al equipo campeón de esta edición, de acuerdo a los lineamientos de la Federación Mexicana de Beisbol (FEDEME), que preside Enrique Mayorga Betancourt.

Son 12 equipos confirmados para el Campeonato Nacional de Beisbol de Primera Fuerza en Ensenada, el actual monarca Chihuahua, además de Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Baja California Sur, Guanajuato, Ciudad de México, Sinaloa, San Luis Potosí y el anfitrión Baja California.

El apunte: Dorados de Chihuahua va por su cuarta corona consecutiva en Campeonatos Nacionales.