Anuncian pormenores de la LI edición del torneo Golfista de Oro

En lo que será la LI edición 2023, se anunciaron los pormenores de lo que será el tradicional torneo Golfista de Oro que organiza el Club Campestre de Chihuahua, y a donde se darán cita los mejores exponentes del golf tanto estatal, nacional e internacional, quienes estarán en búsqueda de la máxima estatuilla que reconoce al más sobresaliente en el torneo en donde se repartirá un total de 4 millones de pesos.

Con el atractivo del premio hole in one que consiste en 2, 7 10 y 15 en donde se otorgarán con automóviles, además de varios premios adicionales, hasta el momento se encuentran registrados de manera oficial un total de 160 competidores, los cuales, de igual manera, estarán disputándose los premios del hole in one.

Te puede interesar: ¡Campeonas! Mujeres suman dos medallas más a la UACH en Universiada Nacional

Las actividades de este evento deportivo se llevarán a cabo durante el período del 16 al 18 de junio en las propias instalaciones de esta organización deportiva, iniciando con el clásico rompe hielos y clasificación del torneo de putt, luego la jornada principal durante los días sábado y domingo con los escopetazos de salida para cada uno de los grupos participantes.

En rueda de prensa para la presentación de esta edición del torneo, estuvieron presentes Norma Almeida de Champion, presidenta del consejo directivo, además de David Hinojos Bojórquez, Mara Cruz, Osvaldo Holguín Méndez, Claudio Fernández, Marco Antonio Gordillo Cervantes y Alejandro Delgado.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Deportes Invita Municipio a participar en el Duatlón Chihuahua

De acuerdo a la convocatoria oficial del evento, los costos de inscripción para los interesados en participar serán: de $6,500 pesos para los socios federados, en tanto que para los jugadores no federados será de $6,800 pesos, mientras que, quienes no son socios, deberán cubrir el monto de $7,000 pesos.

Dentro del historial del torneo, los ganadores absolutos han sido: en la primera etapa, Juan Quevedo, mientras que, en la segunda etapa se impuso Alejandro Delgado. Cabe mencionar que sigue vigente el espacio para definir al campeón absoluto de la tercera etapa, pues desde el año 2016 hasta la fecha, ninguno de los ganadores anuales ha repetido triunfo.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Ese año el ganador fue Eduardo de la Paz, luego, en el 2017 se impuso Manuel Fuentes. Para el 2018 lo hizo Adrián González, en el 2019 ganó Fidel León. Derivado de las condiciones de pandemia, en el año 2020 se suspendió esta edición, volviendo a la actividad en el 2021 cuando se impuso Argenis Anaya y en el 2022, Sergio Burciaga se llevó los máximos honores.

EL APUNTE

Se busca al ganador absoluto de la tercera etapa de esta tradicional competencia deportiva