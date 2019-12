Arranca hoy el XXXI navideño

Hoy se pone en marcha la edición XXXI del tradicional Cuadrangular Navideño de Basquetbol de la Amistad2019, siendo sede el gimnasio Rodrigo M. Quevedo, donde en esta ocasión llevará el nombre de Javier “Diablo” Hernández, soporte por muchos años de esta justa deportiva que se realiza en plena temporada navideña.

Para esta edición estarán participando el actual campeón Constructora Arecco-

En esta justa navideña participan los mejores jugadores del estado e invitados especiales del país, lo que le da enorme calidad a la competencia, lo que propicia un atractivo espectacular que invita a que muchos aficionados al deporte ráfaga a que se concentren a presenciar la competencia.

La asistencia es gratuita, el requisito o la invitación es para que asistan al gimnasio Rodrigo M. Quevedo y lleven alimentos no perecederos, ropa en buen estado y juguetes no bélicos y que no necesiten de pilas, donde se realiza paralelamente para para apoyar a familias de colonias necesitadas con una despensa, en estos tiempos de dar más a los que menos tienen.

En la categoría de PrimeraFuerza, El Yonkesito y La House abrirán la acción en punto de las 18:00 horas ya las 20:00 horas juegan Constructora Arecco vs Centauros-Óscar Asiáin, ambos cotejos en la duela del gimnasio Quevedo.

Al mismo tiempo que se realizará el Cuadrangular Navideño se estará celebrando el torneo de basquetbolista de 40 y más que logró reunir 7 equipos, encabezados por el equipo “Sólo Amigos” que luce etiqueta de campeón y es dirigido por BrucePalacios, al igual que el CBQ, subcampeón dirigido por Gabriel “Marcianito”Rodríguez.

Los otros equipos que participan son: Egresos que dirige Jorge Baca; Karike con Efrén “Conejo”Quiroz; La House con Jorge Maldonado al timón y se estrena el Icaro Sport conGerardo Vega al frente, además del equipo Salón Cristina que completa los siete teams contendientes en esta categoría de 40 y más, divididos en dos grupos, que jugarán en el Quevedo y en el gimnasio del Cobach.

Te puede interesar: