Asisten alrededor de mil ajedrecistas al LXVIII Campeonato Nacional e Internacional de Ajedrez

Internacional del Abierto Internacional Chihuahua 2022, al que se espera continúen integrándose más ajedrecistas hasta llegar a los mil competidores, que culminará el próximo domingo 17 de abril, en la sede del Centro de Exposiciones de Chihuahua.

El Maestro Internacional de Ajedrez Pablo Della Morte, colabora en la parte técnica del Campeonato Nacional e

Internacional del Abierto Internacional Chihuahua 2022, explicó que este es el torneo más importantes que se realiza en México, que se juega desde hace más de 50 años en Semana Santa, que al ser un abierto internacional, acuden los mejores jugadores de Latinoamérica, en el grupo principal, los mejores jugadores de México, y están en juego las plazas para el equipo olímpico mexicano.

“Esta vez tocó en Chihuahua, y estamos muy contentos. Súper, buenísimo, la gente muy agradable, nos ayudaron muchísimo de muchas organizaciones para poder hacer el evento. Muy contentos con el lugar del juego, la Expo Chihuahua, es el mejor donde se pudo haber hecho. El nivel de jugadores de Chihuahua cuenta con una generación muy jóvenes de Chihuahua, muy buenos. Destacó a Andrea Ruiz, que es la campeona panamericana 2021 juvenil, que se consagró en Honduras; Keneth Alba Ruiz, de menores de ocho años, en categoría internacional, al igual que Mía Fernanda Guzmán, ambos de ciudad Juárez, y otros chicos muy buenos, como Joshua Ávila Rodríguez, muy buenos de Juárez, y otros muy buenos de Chihuahua”, compartió Pablo Della Morte, quien está a cargo de los atletas de alto rendimiento de la Federación Nacional Mexicana de Ajedrez.





Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua





Además, está la categoría femenil mexicano, de donde saldrá la campeona nacional, y también hay dos plazas para el equipo olímpico mexicano, que jugará en la India este 2022. Adicionalmente, están las categorías infantil y juveniles, para sacar a los respectivos ganadores, desde la división de sub 8 –con niñas y niños de hasta seis años-; hasta sub 18.

“Para el equipo olímpico absoluto, los mejores jugadores de México, no importa la edad. Hay dos plazas, que para ir a las Olimpiadas hay dos equipos, en los que juegan cinco hombres y cinco mujeres, que hay dos plazas para cada uno. Hay muchos extranjeros jugando, pero los dos mejores mexicanos, son los que van a ganar ese lugar”, explicó.

El Maestro Della Morte añadió que al Campeonato con sede en la ciudad de Chihuahua, acuden ajedrecistas de alto nivel de países como Cuba, Perú, Chile, de su país natal, Argentina, y por supuesto de México. Entre los nombres más aclamados, señaló la presencia de los dos mejores jugadores de Latinoamérica: Sandro Mareco, de Argentina y Jorge Cori, de Perú, quien reside en Chihuahua.

También están los mejores jugadores de México, los Grandes Maestros Gilberto Hernández, Juan Carlos González, Juan Carlos Obregón, Luis Ibarra, y mucho talento de todo el país.

Para finalizar, invitó a seguir las partidas y eventos del campeonato a través de la redes sociales, y a quienes asistan presencial, reiteró observar las medidas de control de riesgo Covid, de las que se ha implementado una logística importante.

Municipio de Chihuahua es anfitrión de ajedrecistas nacionales e internacionales

Juan José Abdo Fierro, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, y José Jesús Jordán Orozco, director de Desarrollo Económico y Competitividad del Municipio de Chihuahua, fueron los anfitriones por en la ceremonia de inauguración del LXVIII Campeonato Nacional e Internacional del Abierto Internacional Chihuahua 2022, con una derrama de 20 millones de pesos y una expectativa de 2 mil 500 visitantes.

Por parte de Juan Abdo, expresó que es un honor que se realice este año en la ciudad de Chihuahua, al que se esperan mil competidores. “Para nosotros es un orgullo y una grande responsabilidad. Pueden ver la cantidad de gente, todo lo que se invierte en tableros, e infraestructura y material. Es importante atraer estos eventos, porque beneficiamos a nuestros atletas, y les aseguramos que el nivel de los competidores es el top del país; es un fogueo muy bueno y relevante para ellos”, expresó.

Por su parte, José Jordán Orozco, compartió que es el evento más importante para el ajedrez en Latinoamérica, al que se espera alrededor de 2 mil 500 visitantes, lo que beneficia a la economía y ayuda a recuperar la actividad económica.

“Es el primer evento de gran envergadura del año, y eso adiciona la alegría de recibir aquí a más de 2 mil personas, esperamos 2 mil 500 y una derrama económica por arriba de los 20 millones de pesos”, acotó el director de Desarrollo Económico y Competitividad de Chihuahua.

Para finalizar, destacó que en el evento participan varios ajedrecistas chihuahuenses, -tanto de Chihuahua Capital, como de ciudad Juárez-, entre otros destacados jóvenes chihuahuenses.

Comentarios de ajedrecistas

Andrea Ruiz Villalba, de 19 años originaria de Chihuahua, Chihuahua. Es campeona nacional y también es campeona panamericana 2021. “Estoy súper contenta que Chihuahua reciba a gente de tantos diferentes estados, que haya sido un evento muy grande –porque es muy importante este nacional-, y estoy muy feliz de que ahora haya sido en Chihuahua. Aprovechar los chihuahuenses de tener en casa este evento. El nivel está muy fuerte, en todas las categorías, y hay mucha competencia. Soy feliz de que sea un torneo fuerte.





Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua





Chihuahua ha ganado fortaleza en jugadores, poco a poco hemos ido creciendo, tenemos el Centro de Alto Rendimiento. Les invito a que se animen a practicar este bonito deporte, es una comunidad muy sana, y lo van a disfrutar mucho”.





Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua





Kevin Gerardo Cañedo Solís, de 16 años originario de Mexicali, Baja California, participa en la categoría de aficionados de 1600 de rating. “El ajedrez me gusta desde el sexto año de primaria, y ya estoy en cuarto de prepa. Soy el campeón estatal de Baja California, se siente muy bonito representar en torneos tan grandes como éste a mi estado y a mi escuela y más que nada a mí. Este es mi cuarto nacional, me ha encantado Chihuahua, espero un gran torneo. No va a ser un torneo fácil, porque en ninguna categoría hay rivales débiles, hay que ir con la mentalidad de sacar el resultado”.