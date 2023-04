Atleta paralímpica baja de avión a “rastras” por falta de rampa (Video)

La triatleta paralímpica, Kayla Woputz, tuvo que bajar a “rastras” del avión que la trasladó al aeropuerto ‘Heriberto Jara Corona’ de Veracruz debido a que el mismo no tiene rampa para personas con discapacidad.

Karlene Petitt, piloto retirada, mostró el video en el que se observa el momento en que la atleta estadounidense baja, con dificultades, de la aeronave.

Te recomendamos: ¡Oro para México! Aida Román, Ale Valencia y Ángela Ruiz destrozan a China en tico con arco

“Así es como te bajas de un avión sin rampa cuando eres un atleta adaptable. Lo hicimos #Veracruz para el @ParaAthletics”, mencionó la usuaria.

Hasta que se encontraba en la parte de abajo del avión, Woputz fue auxiliada por el personal del aeropuerto que la trasladó, en silla de ruedas, a una sala para hacer su trámite de ingreso al puerto.





This is how you get off a plane without a ramp when you’re an adaptive athlete. We made it #Veracruz for the ⁦@ParaAthletics⁩ Grand Prix #GoKayla Follow her story on Instagram at Dr. Woputz #Inspire #motivate #retiredpilotlife #Aviation #Avgeeks pic.twitter.com/ji7Et2Y28z — Karlene Petitt (@KarlenePetitt) April 24, 2023

Kayla Woputz paticipará en el World Para Athletics Grand Prix 2023

Kayla llegó a Veracruz para participar en el World Para Athletics Grand Prix 2023 que corresponde a la cuarta fecha del calendario.

La justa arrancó el 24 de abril y finalizará el 29 del mismo mes y es parte del proceso de selección, tanto para el Campeonato Mundial de Para Atletismo (París 2023), como para los Juegos Parapanamericanos de Santiago de Chile.

Los organizadores informaron que se tiene contemplada la presencia de 556 atletas de 24 países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Ecuador, El Salvador, Filipinas, Ghana, Gran Bretaña, Guatemala, Guinea, México, Nepal, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Yemen.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Hasta el momento, el Comité Organizador no ha dado a conocer una postura sobre la situación que atravesó la estadounidense Kayla Woputz.

Nota publicada en ESTO