Vettel podría abandonar la Fórmula Uno

El tetracampeón mundial Sebastian Vettel reconoció el jueves que su carrera en la Fórmula Uno podría concluir al término de esta temporada.

El piloto alemán está empezando su último año con Ferrari, ya que el español Carlos Sainz ya se comprometió a abandonar McLaren y sumarse a la escudería italiana.

Foto: Sebastian Vettel twitter

Antes del comienzo de la temporada en el Gran Premio de Austria, Vettel dijo que aún no ha comenzado discusiones contractuales reales con otros equipos.

"Obviamente, quiero asegurarme de que tomo la decisión correcta para mí y mi futuro. Creo que tengo una naturaleza muy competitiva, he logrado mucho en este deporte", afirmó.

"Estoy motivado y quiero lograr más. Para conseguirlo necesito el paquete y la gente correcta a mi alrededor, así que eso es lo que estoy buscando en este momento", dijo. "Si aparece la oportunidad correcta, entonces está bastante claro. Si no es el caso, probablemente entonces tendré que buscar otra cosa que hacer".

Vettel, de 32 años, reconoció que podría no haber marcha atrás si decide dejar la F1, aunque se especula que el bicampeón mundial español Fernando Alonso, que abandonó la especialidad en 2018, podría regresar al volante de un Renault.

"Soy de la convicción de que si cierras la puerta no debes hacerlo con la expectativa de que podría volver a abrirse", señaló Vettel. "Tienes que ser consciente de la decisión que tomas, por eso no me estoy precipitando".