Boxeador chihuahuense Óscar "El Migraña" Duarte, listo para desafiar a Ryan García

Ante la oportunidad de su vida está el originario de Hidalgo del Parral, Chihuahua, Óscar Duarte, solo faltan seis días para que enfrente a uno de los máximos exponentes del boxeo en la actualidad, el mexicoamericano Ryan García, por lo que se encuentra en la etapa final de su larga preparación, el combate se realizará en Houston, Texas.

El “migraña” o “el artista del nocaut”, como es apodado el originario de la capital del mundo dice estar listo para el gran día de la pelea, llevó una larga preparación, sin embargo, ahora está en la parte de recuperación, descansando para el pesaje de este viernes y después la gran pelea desde el Toyota Center, recinto majestuoso que albergará la pelea.

El parralense asegura que García es un gran rival, pero se siente listo para afrontar el reto, dice estar en su mejor momento tanto físico como mental, además, Óscar aseguró que el 2 de diciembre saldrá con el brazo en alto del estado de la estrella solitaria.

Una de las cualidades que más destaca Duarte es su confianza, ya que lleva un estilo de vida totalmente enfocado al deporte, dice estar ante un gran reto en su carrera, pero menciona que siempre le han gustado este tipo de experiencias y es lo que lo motiva para subirse al cuadrilátero esta semana ante Ryan García, quien viene de caer por la vía del cloroformo ante Gervonta Davis.

El mexicoamericano también elogió al chihuahuense, dice que le encanta probar sus límites y con Duarte lo hará, mencionó que trabajó duro para llegar al 100 por ciento a esta pelea, por lo que no se guardará nada ante Óscar, ambos prometieron dar una gran pelea y tienen toda la intención de quedarse con la victoria.

Duarte afirmó que el boxeo es su pasión de toda la vida y todo lo que hace lo realiza con amor, por su parte, Ryan aseguró que ambos pugilistas son explosivos y que los aficionados saldrán contentos del Toyota Center el 2 de diciembre, dadas las cualidades tanto suyas, como de Óscar.

Este jueves se llevará a cabo la rueda de prensa previa al combate, el viernes será la ceremonia del pesaje y el sábado la gran pelea, será en las 140 libras, peso que no tendrá problemas el parralense en superar, el campanazo se dará en punto de las 21:00 horas, se espera un estadio lleno para presenciar el espectáculo boxístico con este enfrentamiento como el principal de la cartelera.