Cancelan 5ta etapa pero sigue en pie reto Sobre2Ruedas de MTB

”Esta etapa no se va a poder realizar tenemos un gran problema: está muy estrecha la carretera y no la han terminado. El otro problema que tenemos, es la inseguridad que hay en el camino así que tenemos que transbordar no queremos tener ningún inconveniente por lo que hemos tomado un autobús y seguir nuestro camino de Durango”: dijo el ciclista chihuahuense Carlos “El Güero Trek” en relación a lo que sería la quinta etapa del Reto Chihuahua-Mazatlán Sobre2Ruedas de MBT 2020 a celebrarse el día de hoy.

Será la primera ocasión en los 8 años que se ha llevado a cabo esta actividad en que se cancele el recorrido entre Parral y Durango, por lo que se espera que después de un descanso de dos noches en la capital duranguense, nuevamente enfilen en la sexta etapa de Durango a El Salto

De hecho, esta etapa suspendida era la más larga de la travesía, con un total de 349 kilómetros entre ambas ciudades lo que requería además del esfuerzo físico y mental para cubrir tal tramo, considerar los aspectos de seguridad pues aún y cuando se tenía planeado salir a las 5 de la mañana de hoy, la llegada estaría dándose entre las 10 y 11 de la noche, situación complicada en una actividad de esta naturaleza.

En Durango tendrán dos noches de descanso para seguir recuperar energías de las jornadas anteriores y hacerse de provisiones elementales para que el miércoles reinicien su andar con el tramo de Durango a El Salto, con una distancia de 100 kilómetros.

