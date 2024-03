"Chihuahua FC podría no asistir al partido": Los Cabos United lanza comunicado para aficionados

El Chihuahua Fútbol Club podría no presentarse a su partido de la Jornada 25 de este sábado en contra de los Cabos United, así lo dio a conocer el equipo de Baja California del Sur a través de sus redes sociales, donde no comparten las razones de la posible ausencia del conjunto del estado grande para este duelo de la Liga Premier MX.

En la publicación declaran: “A nuestra querida afición, queremos comunicarles que por causas ajenas a los Cabos United, existe una alta probabilidad que el equipo Chihuahua FC no se presente al partido que tenemos programado para este sábado 2 de marzo del 2024 a las 8:00 PM en el Estadio Don Koll. Nosotros, como equipo, estaremos presentes para cumplir la fecha de la Liga Premier FMF”.

Aunque al momento el club chihuahuense no ha comunicado nada al respecto, recientemente dieron a conocer que la escuadra del Chihuahua FC II ya no participará en el Torneo Clausura 2024 de la Tercera División Profesional (TDP), por no contar con el recurso para realizar los viajes a los partidos pendientes.

A su vez, en este comunicado publicado por los Cabos United, compartieron que de no presentarse el conjunto capitalino, los boletos serán reembolsados a los aficionados, además de que podrán entrar con ese mismo ticket al próximo cotejo de local.

Foto: Los Cabos United

“Debido a lo anterior, y por respeto a los aficionados que adquirieron sus boletos por Boletomóvil o en taquilla, serán válidos para nuestro siguiente partido de local, mismo que se llevará a cabo el 9 de marzo del 2024 en el Estadio Don Koll, además, se les realizará el reembolso correspondiente”, publicaron en redes sociales.

Cabe mencionar que el Chihuahua FC, marca líder general de la Liga Premier MX con 60 unidades y un récord de 18 partidos ganados, cuatro empates y solo dos derrotas, en un total de 24 partidos disputados en el torneo 2023-2024.

Asimismo, el equipo chihuahuense sigue con la actividad de su filial de la SUB-17, el cual se encuentra disputando el torneo Clausura 2022 Mi Liga, en el que marcha líder de manera invicta con cuatro juegos con victoria y solo uno empatado, siendo la punta de la tabla general con 13 puntos.

Además, el club cuenta con su Academia de Futbol Cantera, que está ubicada en las instalaciones del Colegio Regional Bilingüe, aunque en su cuenta de redes sociales no aparece nuevo material de su filial desde el pasado 22 de julio del 2023.