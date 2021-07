Cierra Chihuahua en el top 10 del Atletismo Conade

Con dos preseas de oro y una de plata conseguidas en la última jornada del evento de Atletismo Nacional Conade, la delegación de Chihuahua culminó en el lugar siete de la tabla general del medallero, con un total de 12 preseas, siete de oro, dos de plata y tres de bronce; Jalisco fue el primer lugar, con 39 preseas.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Después de tres días de intensa actividad atlética en la ciudad de Monterrey, a donde acudieron deportistas de las categorías Sub 18, Sub 20 y Sub 23, en ambas ramas, el equipo de Chihuahua se colocó en el top 10 de esta competencia.

Uno de los últimos atletas chihuahuenses que consiguieron medalla fue Irving Eduardo Loya, presea de oro en la prueba de los 400 metros con vallas de la categoría Sub 18, con tiempo de 55 segundos y 66 centésimas.

Entre tanto, Jesús Vázquez se llevó de igual manera la medalla dorada en la competencia de salto de altura Sub 18 con un registro de 1 metro y 99 centímetros. Finalmente, la marchista María Camila Mena obtuvo medalla de plata en la prueba de los 10,000 metros caminata de la categoría Sub 20, con tiempo final de 49 minutos, 49 segundos y 78 centésimas.

EL APUNTE

12 medallas totales consiguió la delegación de Chihuahua en este evento.,