Complicado, pero no imposible que México avance en Qatar 2022

Complicado, pero no imposible que la Selección Nacional, avance a los octavos de final del Campeonato Mundial de Futbol Qatar 2022, tras su accionar en los dos compromisos ante Polonia y Argentina, donde no han podido anotar gol y a falta del tercer encuentro dentro del grupo “C” ante Arabia Saudita, en lo anterior, coincidieron directivos, jugadores y especialista deportivo de la ciudad.

Lo anterior, fue expresado en sondeo llevado a cabo, por esta Casa Editora con personas que tienen conocimiento del deporte más popular del mundo, ya por varios años en la población, los cuales, coincidiendo, a su manera que la selección no ha estado al nivel del torneo, pero que no todo está perdido, ya que de sacar un triunfo ante Arabia Saudita y de presentarse un resultado favorable entre el otro compromiso entre Argentina y Polonia, podrían llegar a octavos de final, e ir por tan anhelado quinto juego.

Por su parte, Omar Baylón, mencionó que siempre se tiene la fe que México va a ganar, pero la realidad es otra, la Selección, no tiene nivel de otros países, con jugadores de más categoría y más alto nivel; al equipo le falta mucho, no cuenta con delanteros con gol, tendrán la dificultad para ganar, ya que, la mentalidad esta por los suelos, tras perder con Argentina, espera y que ganen, pero lo ve difícil.

Además, Carlos Infante, especialista deportivo, indicó, la verdad piensa que mañana queda eliminada la selección, contra Arabia Saudita, ya que ha mostrado un mejor nivel, los tres equipos del grupo han sido mejores que México, y esta selección llegó fundida, ya que hay jugadores que están en su quinta copa del mundo, no se ha dado ese cambio regeneracional, no hay jugadores que tengan esa categoría, se han quedado para el olvido.

Por lo tanto, lo mejor que le tendrá que pasas al futbol mexicano, es quedar eliminado en la fase de grupos y que venga alguna revolución, para una nueva reestructura, para tratar de cambiar las cosas, de ahí en más, espera que México juegue bien mínimo y si se llega a colar pues bueno, ya en octavos todo indica que se enfrentará a Francia y pues ahí, siendo sinceros y viendo los resultados, México no tendría por que avanzar.

Mientras que Santiago Flores, presidente del Comité Municipal de Futbol, expresó que; "La realidad de nuestro fútbol y las consecuencias de la mediocridad es el exceso de extranjeros, la multipropiedad, el cancelar el no descenso, la tv-apesta, es tele-risa, mucha comercialización voraz, mucho negocio y poco deporte, además, los honorarios excesivos a jugadores de bajo nivel, va a terminar la Selección siendo eliminada con más pena que gloria, convirtiéndose en el grupo con más juegos perdidos en los mundiales".

Por su parte, Gabriel González, titular del Instituto Municipal del Deporte Parralense (Inmudepa), dijo que espera que este miércoles, México salga con un cuadro con más propuesta, se presente un resultado favorable y si se puede, con diferencia de 2-0, además se espera un resultado, que sea favorable para el “Tricolor”, entre el compromiso del grupo entre Polonia y Argentina, para continuar con aspiraciones en la justa.

Por su parte, Gonzalo González Loya, presidente de la Liga Burocrática de Futbol, mencionó, primeramente, que espera que México ya meta gol, ya que este juego se gana con goles y que saquen un resultado positivo, para sumar los tres puntos, asimismo, también depende de un resultado que les favorezca entre el encuentro entre Argentina y Polonia, para seguir con vida, además deben de mejor su juego de conjunto, ojalá y logren avanzar.

En tanto, Carlos Martínez, del Tecnológico de Parral, considera que todo el proceso de esta Selección, ha dejado mucho que desear, desde la parte directiva hasta el desempeño de los jugadores, la falta de compromiso, la mentalidad y el no apostarle al semillero de nuevas generaciones tiene en decadencia al fútbol mexicano y prueba de ello son los resultados que se han venido arrojando en este mundial, un mundial en el cual no ha podido ni siquiera meter un gol.

Considera que estamos muy lejos de estar dentro de las categorías de nivel y más bien en una categoría inferior, en vez de crecer año con año en el aspecto futbolístico, vamos en descenso. Pero esto no es de hoy, ya se tiene tiempo tomando malas decisiones y sin visón a construir un mejor desempeño a un corto plazo; esperemos que con esta experiencia, los altos directivos reflexionen y se haga algo en pro de un cambio significativo, que permita el crecimiento de la calidad del futbolista mexicano y por ende, de la capacidad de competencia de la Selección Mexicana y no solo vean al fútbol como una máquina de hacer dinero, por que tarde que temprano, de ser así, se podría acabar, debido a la falta de interés de los aficionados.

Vicente Cruz, aficionado que no se pierde los encuentros de México, expreso que la selección todavía tiene aspiración de avanzar, ya que los cuatro equipos del grupo, ninguno tiene asegurado su boleto a la siguiente ronda, agregando que el equipo ha jugado a defenderse, y por consecuencia no ha logrado anotar, ojalá y en el cotejo del miércoles, se presente un cuadro más ofensivo, ya que se necesita ganar, para sumar los tres puntos y esperar el otro resultado.

Además, otras personas que también se sondearon, coincidieron que la Selección no ha jugado bien, pero algunos tienen la fe de que pueden sacar un resultado positivo, así como otros, indicaron que no les alcanzará para avanzar y serían eliminados en la ronda de grupos, algo que no pasaba en los últimos mundiales.

Publicada originalmente en El Sol de Parral