¡Con el beisbol en la sangre! Desea Mario Cabrera lograr el campeonato con Dorados

Mario Cabrera, jugador de origen michoacano, pero con ascendencia cubana, se convirtió en una pieza fundamental en el esquema de Marcelo Juárez, es un primer bat confiable en el lineup del cuadro dorado y se encuentra listo para el arranque de las semifinales de mañana en punto de las 19:30 horas en contra de los Rojos de Jiménez en el Monumental, el jugador habló en exclusiva para El Heraldo de Chihuahua sobre su primer año en el campeonato y sus aspiraciones en el mismo.

Este es el primer año del pelotero en el estado grande, quien arribó como jugador clasificado con buenas referencias de la liga, donde se encuentra ya instalado en la serie de semifinales del torneo y espera poder levantar el trofeo de campeón con el cuadro capitalino.

“Ese es el objetivo principal, el campeonato, tenemos que coronar esta temporada que está siendo muy buena, terminamos en segundo lugar en la campaña regular, en el primer playoff todo salió muy bien y esperamos que así siga en estas semifinales, el grupo está muy unido, todos tenemos ganas de levantar el trofeo ante nuestra gente”, comentó Mario Cabrera, jugador clasificado de los Dorados de Chihuahua en exclusiva para esta Redacción.

Además de su gran bateo, el michoacano se sabe desenvolver en la defensiva en diferentes posiciones, esto quedó demostrado a lo largo de la temporada, cuando Marcelo Juárez lo posicionó tanto en los jardines como en el infield, algo que no le parece extraño al número 14 de la segunda zona.

“Estoy para jugar donde me ocupen, aunque donde más me siento cómodo es en el jardín derecho, ya son varias series que estoy en la pradera y creo que se han hecho bien las cosas, aunque estoy para ayudar al equipo en cualquier posición que me necesiten”, declaró el pelotero de ascendencia cubana

De familia beisbolera, Mario es hijo de padre de Cuba y de madre mexicana, ambos comparten el gusto por el rey de los deportes, “mi papá siempre estuvo en el deporte, particularmente en el beisbol y por parte de mi mamá todos tienen gusto por esta disciplina, viene de los dos bandos mi afición”, expresó Cabrera.

El pelotero nacido en Morelia, Michoacán y que radica en la Ciudad de México, tuvo oportunidades de militar en equipos de Liga Mexicana, sin embargo, al platicar con su familia, decidió asistir esta temporada por primera vez a la LEB, donde está dejando buenas sensaciones a la afición capitalina.

“Yo no conocía la liga, es mi primer año aquí, pero la verdad había escuchado muy buenos comentarios de ella, el trato, me hablaron de aquí de Dorados, siempre me apoyaron en mi decisión y aquí estamos, la verdad me sorprende mucho la afición aquí, los estadios a cualquier lugar que vayamos están llenos y quiero ver al Monumental lleno para los juegos contra Rojos”, finalizó el beisbolista.

En una serie a ganar cuatro juegos de siete, los boletos en el graderío están prácticamente agotados para el partido de mañana en la zona de las butacas numeradas, mientras que el sábado aún hay asientos disponibles a la venta detrás de los dugouts.

El apunte: Mario Cabrera está en su primera temporada en la Liga Estatal de Beisbol de Chihuahua.