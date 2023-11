Conviven leyendas del América con trabajadores de la maquiladora Batesville

Las leyendas del Club América Alfredo “capitán furia” Tena, Efraín Herrera, Cristobal Ortega, Juan Hernández, Francisco Uribe y exjugadores canteranos, como José de Jesús Mosqueda, se dieron cita a la capital chihuahuense para una convivencia en la maquiladora Batesville, al norte de la ciudad, para convivir con los trabajadores con fotos, pláticas y firmas de autógrafos.

En medio de un gran ambiente, los exfutbolistas profesionales, íconos de uno de los clubes populares del futbol mexicano, desayunaron con el personal de la empresa, también platicaron anécdotas sobre su actualidad, así como de su vida dentro de las canchas y no desaprovecharon para dar su opinión sobre el presente del equipo de sus amores.

“El equipo se ve bien, terminaron en el primer lugar de la tabla general, están en la liguilla, pero no tiene identidad, no hay canteranos en el equipo, son muchos extranjeros que no sienten la camiseta, yo no soy de las fuerzas básicas, pero estado ahí me enseñaron lo que es ser ganador”, comentó Efraín “cuchillo” Herrera.

Un exseleccionado nacional y uno de los mejores jugadores que nacieron en México, Alfredo Tena “capitán furia”, también habló sobre la actualidad de el “tri”, declaró que: “son excesivos los partidos en Estados Unidos, muy cómodos para los nuestros, traen equipos del otro lado del mundo a canchas complicadas, hay que codearnos con los mejores en Europa”, comentó la leyenda americanista.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

“Debemos regresar a la Copa Libertadores, a los climas hostiles de Sudamérica, nosotros vivimos estos partidos y son de gran exigencia, también el regreso a la Copa América beneficia mucho al futbolista mexicano”, expresó Tena.

Después del desayuno procedieron a la planta maquiladora, donde convivieron con los cientos de empleados de la misma, los cuales aprovecharon para tomarse la foto del recuerdo, así como para firma de autógrafos, el personal simpatizante con el club acudió con playeras y balones del América.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Los jugadores también estarán presentes en la Copa Fundación Chihuahua que se está llevando a cabo desde la Deportiva Sur, el cual se realiza para obtener fondos para apoyar a estudiante de nivel medio superior de escasos recursos.

“Para nosotros como jugadores retirados es un gusto poder apoyar a este tipo de causas benéficas, estamos contentos de estar aquí en Chihuahua, lo platicamos en camino hacia acá con todos, que siempre nos reciben de gran manera la afición del América aquí”, declaró Juan Hernández, jugador del club azulcrema durante nueve años.

Son 42 equipos los que están participando por llevarse el trofeo a casa de la Copa Fundación Chihuahua, la cual ya comenzó y terminará mañana, son 10 municipios de la entidad participantes, así como de El Paso, Texas y Durango, todos los encuentros se desarrollarán en las canchas de pasto sintético de la Deportiva Sur.