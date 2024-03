¿Ya abrió? Cuánto cuesta tomar clases en la alberca de la Deportiva

Después de años de inactividad en la Alberca Olímpica de la Ciudad Deportiva, hoy ya se encuentra lista para ser usada y aprovechada por la ciudadanía en general, siendo un espacio más para realizar deporte.

El Centro Acuático Chihuahua fue rehabilitado y desde el día 5 de marzo podrá ser usado para clases y práctica de natación, sin embargo, ya puedes irte inscribiendo con los organizadores de este lugar.

Este centro cuenta con una alberca olímpica en toda regla, mide dos metros de profundidad con 50 metros de largo y 25 de ancho, por lo que es ideal para los nadadores profesionales.

Información y precios

Desde que fue anunciada la reapertura de esta alberca se activaron las inscripciones para las clases de natación, hay principiante, intermedio y avanzado, que iniciarán el día 5 de marzo.

Según fue informado por los encargados de la alberca, para poder acceder a estas clases debes pagar 400 pesos de inscripción cada semestre, además son 799 pesos al mes y otros 80 pesos de la valoración médica que se hace en las instalaciones y con el personal del centro, este es cada mes.

Por otro lado, si ya sabes nada y solo quieres tiempo para practicar, puedes hacer Tandas, para estas debes pagar los 400 pesos de inscripción, lo de la valoración médica (80 pesos) y 80 pesos cada que acudas.

Es decir, si vas los seis meses a clases, contando la mensualidad, la inscripción y la valoración médica sale a 5 mil 674 pesos. Por otro lado, si vas a las tandas tres veces por semana el semestre te sale a mil 840 pesos.

Las clases se dan en horarios de 6:00 am a 11:00 am y de 3:00 pm a 9:00 pm, de lunes a viernes, la alberca está abierta de 6:00 am a 9:00 pm entre semana y los sábados de 9:00 am a 1:00 pm, que es cuando puedes en todos los horarios mencionados puedes ir sin tomar clases.

Si quieres inscribirte puedes hacerlo llamando al 614 414 4820 en el horario en el que la alberca está abierta, también puedes ir personalmente a preguntar y seguir su página de Instagram @centroacuaticocuu.