Disputarán tres chihuahuenses la Final del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX

Este jueves se llevará a cabo el partido de ida de la Gran Final del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX, donde tres futbolistas chihuahuenses, como lo son el delantero Alejandro Zendejas y el portero Óscar Jiménez de las Águilas del América, así como el defensor Carlos Vargas de la Máquina del Cruz Azul, estarán disputando el título de la Primera División del Futbol Mexicano.

Tras finalizar la fase de semifinales, son tres jugadores oriundos del estado grande, quienes formarán parte de las plantillas protagonistas de la Gran Final del Futbol Mexicano, a la cual el América llega como favorito al ser el campeón actual, finalizar la etapa regular del torneo como líder de la clasificación y eliminar a su archirrival de las Chivas del Guadalajara en semis.

A este duelo, quien llega con mejores números de los tres futbolistas antes mencionados, es el extremo Alejandro Zendejas Saavedra, quien acumula cuatro goles y tres asistencias en 19 partidos disputados para los azulcremas, donde ya es un indiscutible por las bandas del once del director técnico, André Jardine.

Si bien, el delantero chihuahuense no apareció en la liguilla, si lo hizo en la semifinales de la CONCACAF Liga de Campeones, en la que le anotó y asistió a los Tuzos del Pachuca, aunque no sirvió de mucho luego de que las Águilas quedaron eliminadas del torneo.

Por su parte, el guardameta oriundo del esta grande, Óscar Francisco Jiménez Fabela, vive otra situación en el cuadro de Coapa, ya que es considerado cómo el segundo portero de la escuadra, en la que solamente ha disputado 674 minutos en ocho juegos en los que ha dejado su portería imbatida en cuatro ocasiones.

En tanto lo anterior, a menos de que el portero titular y seleccionado nacional, Luis Ángel Malagón se lesione, Óscar Jiménez no saldrá en el once titular de las Águilas del América, debido a que el arquero oriundo de Michoacán no solo es el portero más confiable de los azulcremas, sino uno de los mejores de la Liga MX.

Por otra parte, con un panorama más complicado, se encuentra el defensor chihuahuense de la Máquina Cementera del Cruz Azul, se trata de Carlos Alonso Vargas Tenorio, quien conforme a las últimas convocatorias del director técnico Martín Anselmi, ya no cuenta con los servicios del jugador, ya que desde la Jornada 16 no salé al banquillo de la escuadra, donde solo ha disputado 332 minutos.

Luego de disputarse el partido de ida de este jueves en el Estadio Azul, el duelo de vuelta se llevará a cabo el domingo 26 de mayo a las 7:00 de la tarde en el Estadio Azteca, donde se definirá al campeón del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX.