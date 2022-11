'El Pantera' Rodríguez se une a la 'defensa' de México en el pleito que trae Canelo vs Messi

Durante los últimos días las redes sociales han explotado, y precisamente es porque Saúl Álvarez, mejor conocido como "El Canelo", se volvió tendencia luego de que amenazara al futbolista argentino, Lionel Messi, tras el video donde supuestamente el jugador del equipo celeste pateó intencionalmente la playera del Tri.

Esto ha ocasionado diversas posturas, así como muchos han declarado que el video se sacó de contexto, otros han tomado un insulto la "acción" de Messi.

Y tal fue el caso, de 'El Pantera' Rodríguez, peleador de la UFC, el cual se unió a la "defensa" de México, el parralense por medio de un tweet mostró su apoyo al boxeador, indicando que esperaba lo mismo que "El Canelo".

"X2 Campeón! Viva Mexico alv!" (sic), comentó "El Pantera" Rodríguez.

X2 Campeón! Viva Mexico alv! 🇲🇽 https://t.co/amVy1VQx4G — Yair Rodriguez (@panteraufc) November 28, 2022

Es de recordar que el enojo del boxeador mexicano, vino luego de que se hiciera viral un video en el que supuestamente Lionel Messi "pateó intencionalmente" la playera de la Selección Mexicana.

Por lo que "El Canelo" no perdió tiempo y publicó "¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?", y ahí no quedó la cosa, luego volvió lanzar otro tweet "¡Qué le pida a Dios que no me lo encuentre!", esto acompañado de dos emojis de puño, una cara roja enfurecida y una llama.

Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ???? — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Sin duda, esta gran controversia ha enemistado más a México y Argentina, y más por el último juego que tuvo la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022, en el que la Selección Celeste le ganó a México con un marcador de 2-0.

Sin embargo, así como muchos mexicanos están indignados por la supuesta acción de uno de los mejores jugadores del mundo, otros también han sabido mostrar neutralidad, afirmando que la acción de Messi no fue adrede, sino que fue un mero accidente al momento de quitarse los tenis.

Asimismo, uno de los futbolistas de la Selección Mexicana dio su postura al respecto, y en este caso fue Andrés Guardado, en el que se puso de lado de Messi e indicó que "El Canelo" Álvarez no sabe lo que es estar en un vestuario.

Y tú, ¿que team eres?

