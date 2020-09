Emigra Jaime al futbol portugués

“Todo empezó cuando la Liga estatal de formación Chihuahua hizo un convenio con la academia Bsport de Portugal, el Profesor de Bravos Chihuahua Francisco Granillo me hace saber que había posibilidades de irme para la academia en Portugal”: comentó el futbolista chihuahuense Jaime Yair Muñoz sobre su nueva oportunidad de crecer deportivamente en esta disciplina deportiva aprovechando el convenio de colaboración entre la Liga Estatal de Formación de Fútbol y la institución Bsports de Portugal.

”Varios días después hubo junta con mis papás y a través del apoyo del municipio, se me da la oportunidad de viajar hacia allá y entrar de manera oficial en este programa”: dijo el capitalino que portó los colores de Bravos Chihuahua en torneos en esta entidad.

“Para mi es una gran oportunidad, es un sueño que he tenido desde chico y ahora que se abre la oportunidad de hacerlo realidad tengo que aprovecharla al máximo, esto me abre muchas puertas en el ámbito del fútbol ya que es ir a competir a un gran nivel, Les agradezco a mi familia principalmente a mis padres que nunca me dejaron de apoyar”.

Jaime nos cuenta de cómo se inició en este deporte: “Siempre me relacioné con el fútbol, mi padre toda su vida jugó y él me lo inculcó desde que tengo 5 años, cuando tenía 11 años de edad empecé a entrenar formalmente en el equipo Excursiones y a partir de ahí he jugado en Tercera división profesional y actualmente jugaba en Bravos Chihuahua”

Foto: Cortesía | El Heraldo de Chihuahua

CONÓZCALO

Nombre: Jaime Yair Muñoz

Fecha de nacimiento: 30 de marzo del 2001

Lugar de nacimiento: Chihuahua, Chih.

Edad: 19 años

Peso: 71 kilogramos

Estatura: 1.85 metros

Deporte: Fútbol

Posición: Defensa Lateral

Equipo: Bravos Chihuahua

