Empatan Bravos Sub 20 y Sub 17 con Pumas de la UNAM: 1-1 el marcador

Los equipos Sub 20 y Sub 17 de los Bravos de Ciudad Juárez dividieron puntos con Pumas de la UNAM, al empatar a uno en casa, en actividad de la jornada once del Torneo Guardianes 2021.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Deportes Muere el atleta chihuahuense Ernesto "Neto" Castillo

Bravos del FC Juárez rescató el empate en ambas categorías, ya que el rival se encargó de abrir el marcador en el primer tiempo.

En la categoría Sub 20, José Ríos puso en ventaja a Pumas al minuto 38 y al 48`de la parte complementaria, Alonso García marcó el tanto del empate.

Para García fue su primer gol en este torneo y su tercero portando la camiseta de los Bravos de Ciudad Juárez.

En este partido vieron actividad en el once inicial Alan Mendoza, Martín Galván y José López, registrados en el primer equipo, además del portero Felipe López y el mediocampista juarense Javier Nevárez.

Con este resultado, el equipo dirigido por Tomas Campos llegó a 15 puntos y se mantiene en zona de calificación, con 4 victorias, 3 empates por la misma cantidad en derrotas.

En la categoría Sub 17, Bravos consiguió el empate ante Pumas de la UNAM y perdió el punto extra en la definición desde los once pasos, por 8-7.

Los felinos se fueron arriba con anotación de Alek Álvarez, al minuto 28 de acción y respondió Bravos por obra de José Zapata, al 43`.

Zapata se consolida como el goleador del equipo fronterizo con 6 tantos, en 649 minutos de actividad en el Guard1anes 2021. Ha tenido participación en 8 juegos, todos como titular.

En la tabla de goleo individual, el delantero juarense figura en los primeros lugares, a dos tantos del lider Yair Martinez de los Esmeraldas de León.

El equipo juarense cuenta con 17 unidades, que corresponden a 4 victorias, un empate, 4 puntos extras que se adjudicaron en tanda de penales y 5 derrotas.

Bravos jugará el próximo 19 de marzo en calidad de visitante ante Rayos del Necaxa y el 2 de abril recibirán a la Máquina Celeste del Cruz Azul.