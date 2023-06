"Tuvimos que salir de nuestro hogar para poder destacar": Yamileth Mercado

La chihuahuense campeona mundial en la división Supergallo del Consejo Mundial de Boxeo, Yamileth Mercado, dijo que para poder sobresalir en este deporte tienes que salir para poder destacar a nivel profesional.

En entrevista exclusiva para El Heraldo de Chihuahua, la campeona mundial oriunda de ciudad Cuauhtémoc dijo, “Es difícil que se reconozca a deportes en el estado, la entidad estuvo boxisticamente muy apagado, apenas se empieza a escuchar por los resultados que estamos dando, es importante que se apoye con recintos como este (polideportivo), que puede ser un gran semillero de grandes atletas”.

Además de “yeimi”, Yair “pantera” Rodríguez quien también es campeón mundial en la UFC, de la empresa de Artes Marciales Mixtas más importante a nivel global, recientemente Carlos Navarro triunfó con medalla de bronce en el mundial de Taekwondo, algo que considera Mercado que es fruto meramente de los deportistas, quienes tienen que abandonar sus tierras para crecer.

“Tristemente, tuvimos que salir de nuestro hogar para poder destacar, no había lugares adecuados para practicar, hay estadios de todo tipo para desarrollar deportes en conjunto, donde yo vivo, en Cuauhtémoc, pero no hay un lugar adecuado para prepararnos en lo individual, eso es la tristeza la fuga de talentos del estado por cuestión de que no había instalaciones”, comentó la campeona del mundo.

Sobre su futuro, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo declaró que podía haber una pelea entre campeonas mexicanas, Yulihan “cobrita” Luna, quien es la reina en la división de los Gallos y Mercado en los Supergallos, el combate sería pactado en un peso por debajo donde Yamileth pelea, por la facilidad a la hora de vencer de la chihuahuense, sin embargo, en el corto plazo no se subirá al cuadrilátero en contra de la de Gómez Palacio.

Ahora Yamileth se dedicará a entrenar para realizar una nueva defensa nacional en los próximos meses, después, irá a Inglaterra a defender su verde y oro por primera vez fuera del país, algo que le causa mucha emoción, pues, menciona que será una pelea grande.

“La pelea en Inglaterra se había pactado para el mes de julio, sin embargo, hubo unos cambios en mi itinerario y las peleas de mi rival, entonces, se reprogramó para octubre, hay un lapso muy grande de aquí a entonces, por lo que haré una defensa en agosto, no sabemos sede y rival, pero estamos en pláticas, esta semana cerraremos negociaciones”, aseguró la reina Supergallo del CMB.

Antes de su pelea en el Reino Unido, Yamileth expresó que le encantaría que su sexta defensa fuese en Chihuahua, sin embargo, en los próximos días dará a conocer los pormenores de la pelea, Matchroom, una de las promotoras más importantes del mundo, será la encargada de organizar el combate en europa.

La frase: “Chihuahua puede ser el semillero de grandes boxeadores”.