Yamileth Mercado quiere un 2022 más activo

La campeona mundial Supergallo CMB Yamileth Mercado quiere abrir 2022 enfrentando a las mejores retadoras posibles, incluso desea una unificación con el objetivo de ser la mejor pugilista del estado grande.

La oriunda de Ciudad Cuauhtémoc Yeimi Mercado aseguró que sus representantes están haciendo las gestiones necesarias para que pueda defender su campeonato mundial en febrero, y por ello se mantiene entrenando en su natal Chihuahua.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“La idea es irme en enero a Tijuana a cerrar mi preparación con el Jackie Nava Team, a quienes agradezco las atenciones y la manera tan bonita en que me recibieron, y poder pelear en febrero, y hacer al menos dos peleas más durante el año, siempre buscando las mejores opciones posibles, porque me gustan los retos y me ilusiona y me emociona pelear ante las mejores rivales disponibles”, aseguró Mercado.

Aclaró que no existe ni fecha ni rival concretos, aunque advirtió que las opciones son enfrentar a su retadora oficial y ex campeona del mundo Catherine Pirri, unificar con la campeona mundial OMB, la francesa invicta Segolene Lefebvre (quien el pasado 20 de noviembre se coronó superando por puntos a la mexicana Paulette Valenzuela) o alguna otra rival de las primeras clasificadas.

Foto: Cortesía | Yamileth Mercado

“Hay muchas peleadoras fuertes que se han sumado a nuestra división, como Barbie Juárez y Loba Muñoz, y otras jóvenes que vienen empujando muy fuerte, vamos a pelear con quien se adapte a las circunstancias y negociaciones. Me gustan los retos, me gustan las peleas duras y las rivales difíciles”, aseguró, y amplió que “es momento de llevar nuestra carrera con inteligencia, buscar las mejores opciones y enfrentar a lo mejor con el debido tiempo”.

Descartó enfrentar a Jackie Nava, al entrenar juntas, formar parte del mismo equipo de trabajo y ser compañeras de gimnasio día a día.

Tras su última pelea en este 2021 la oriunda de Chihuahua señaló: “Me sentí muy cómoda en la primera mitad de la pelea, luego sufrí un cabezazo que me molestó en la segunda mitad que me hizo sangrar. Sentí indignación porque se nos ignoró ante los ataques que sufrimos, pero me quedo con lo bueno, a lo mejor no era el momento de subir de división, bajo a mi división, tengo tres derrotas que han sido por títulos y de cada una he aprendido. Tengo un gran equipo y tengo tiempo para hacer cosas grandes, soy una peleadora joven”, señaló.

El dato

Yamilieth ostenta un récord en el terreno profesional de 18 peleas ganadas , 5 nocauts y tres descalabros