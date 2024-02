¡Kansas vs 49ers! Esta es la opinión de los expertos sobre quién ganará el Super Bowl LVIII

La voz de la experiencia ha hablado y decantaron que este Súper Bowl LVIII que se disputará entre los Jefes de Kansas y 49ers de San Francisco, estará parejo y se definirá por pocos puntos, así lo declararon los head coaches de la capital, quienes aseguraron que la experiencia de Patrick Mahomes y la defensiva de los californianos, serán la clave de esta final.

En entrevista exclusiva para el Heraldo de Chihuahua, Federico Landeros Jr, entrenador en jefe de Caudillos, compartió que ve como favorito al equipo de Mahomes, Kelce y compañía, por la experiencia con la que cuenta el quarterback de Kansas en los súper tazones, aunque declaró que la defensiva de San Franciscos puede ser la clave en este juego.

Por su parte, Javier Trevizo, head coach de Águilas UACH, declaró que será un duelo muy cerrado, destacando la experiencia de Patrick en finales y su defensiva, así como la explosiva ofensiva con la que cuentan los 49ers y dijo: “el que cometa menos errores se llevará el triunfo, pero considero que los jefes se llevarán el título por unos 4 o 5 puntos de diferencia”.

A su vez, Jesús Ricardo Chavarría Cardona, presidente de la Asociación Estatal de Futbol Americano de Chihuahua, resaltó que será un partido de revancha para los californianos luego de perder el Súper Tazón en 2020: “este lo debe ganar San Francisco por tener mejor defensiva, las dos ofensivas son explosivas, pero me parece que la defensiva puede ser la clave para llevarse el Súper Bowl”.

Por otra parte, Alejandro Muela Santillanes, coordinador deportivo de Colegios de Bachilleres y head coach de Guerreros de Bachilleres, considera que los de San Francisco pueden salir victoriosos de esta final, debido a que cuentan con uno de los mejores corredores de la historia como lo es Cristian Mcafrey así como un paquete ofensivo sólido, además de que los altibajos de Mahomes podrán ser clave en este juego.

Al contrario de lo que señaló Luis Cervantes, head coach de Zorros Cetis de la Universidad de Mexicali, quien aseguró que Patrick Mahomes y su posición serán la clave determinante para el triunfo de Kansas, destacando que los californianos podrán sufrir de la inexperiencia de Brock Purdy en estas instancias, pero que su defensiva agresiva podrá apoyarlo al presionar constantemente al quarterback de los Jefes.

Además, Horacio Lozano, ex head coach de Borregos Chihuahua, mencionó: “será un juego de muy poca diferencia, me gustaría que se lo llevarán los 49ers, tienes más armas a la ofensiva y si logran establecer el juego terrestre se lo van a llevar, si no la dupla Mahomes Kelce, van a lograr salir victoriosos de este juego”.

Cabe señalar que la mayoría de las cadenas de espectáculo deportivo, dan por favorito a los Jefes de Kansas City por encima de los 49ers de San Francisco, a diferencia de las casas de apuestas deportivas que se dividen los momios para el Súper Bowl LVIII que se llevará a cabo este domingo.