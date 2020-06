¡Feliz Día del Padre!, deportistas comparten en familia

Los grandes deportistas suelen ser por añadidura, muy buenos padres, que buscan inculcar en sus hijos no sólo los buenos hábitos y el amor por el deporte, sino también los valores, como el complemento ideal que los lleve a ser personas de bien.

Un buen deportista no sería tal si no demuestra o no pone en práctica virtudes como la solidaridad, el compañerismo, el trabajo en equipo, y si deja de lado otros valores como el respeto, la disciplina, la perseverancia y la autocrítica.

Foto: Efrén Rodríguez Silva / Leopoldo López Baca | El Heraldo de Chihuahua

Figuras emblemáticas del deporte como ya es considerado Héctor “Caramelo” Chávez, el aficionado número uno de México y del mundo, y de atletas de la talla del marchista Horacio Nava, el ultramaratonista Paúl Villa y de otros que fueron destacados jugadores como es el caso de Jesús Olivas en el basquetbol o de Carlos “la Chispa” Durán en el softbol, quisieron mandar un mensaje en su calidad de padres de familia, y también como hijos, que buscan inspirar y exhortar a la sociedad chihuahuense para seguir adelante y buscar siempre el camino correcto que lleve a los hijos a elegir la mejor opción en aras de una formación ideal como personas de bien.

“CARAMELO” LE ESCRIBE A SU PADRE

GRACIAS, PADRE

-Por guiarme, apoyarme y acompañarme a disfrutar mi pasión y ser parte de lo que más amo.

-Gracias por inculcarme valores patrióticos y llevarlos dentro de mi pasión, con gran orgullo por el mundo.

-Gracias por mostrarme que la vida es un reto, un desafío y un regalo. Que no hay distancias imposibles, ni cosas inalcanzables. Como decimos en los estadios: ¡¡Qué sí, que no, que como ching… no!!

-Gracias por hacerme un hombre de hierro con corazón de “Caramelo”.

-Papá, gracias a Dios por tu vida, tu amor, guía y ejemplo, y le pido siempre te bemndiga!

-Lo más valioso en la vida no es lo que tengo, sino que te tengo.

-Mi “jector”, mi guardián, mi incondicional y mi fiel admirador.

-TE AMO PAPÁ, GRACIAS PAPÁ.

Foto: Efrén Rodríguez Silva / Leopoldo López Baca | El Heraldo de Chihuahua





HORACIO NAVA REZA

Marchista Olímpico

Foto: Efrén Rodríguez Silva / Leopoldo López Baca | El Heraldo de Chihuahua

“Para mi ser papa es un hermoso y gran regalo, representa una gran responsabilidad por hacer las cosas bien, pues considero que este rol en tu vida personal es un camino sin mapa y no es fácil transitar por el”. “Pero hacer las cosas bien siempre pensando en mis hijas Ximena y Valeria, y por ellas siempre valdrá la pena todo en la vida”. ¡FELICIDADES A TODOS LOS PAPÁS!

CARLOS DURÁN TERREROS

Ex softbolero y directivo

Foto: El Heraldo de Chihuahua

“Es un compromiso muy grande, porque tienes el deber de guiar a tus hijos por el camino del bien y que mejor si esto se logra a través del deporte, pues estoy convencido de que la mejor educación empieza en el hogar con mis hijos Kathia y Kevin Durán Rubio” . ¡EN HORA BUENA A TODOS!





PAUL VILLA

Ultra maratonista

Foto: Efrén Rodríguez Silva / Leopoldo López Baca | El Heraldo de Chihuahua





“La carrera más difícil sin lugar a duda es la de ser padre, nuestros hijos aprenden de nuestro ejemplo más que de nuestros consejos, llevar una vida como deportista implica inversión de tiempo, mismo que debemos de obtener después de nuestras responsabilidades familiares y laborales y ahí es donde tenemos el mayor reto que es encontrar un sano equilibrio con mis hijos Nahomi, Paulina y Sebastián. ¡LO MEJOR PARA TODOS LOS PAPÁS DE CHIHUAHUA!

JESÚS OLIVAS

Entrenador Basquetbol femenil UACH

Foto: Efrén Rodríguez Silva / Leopoldo López Baca | El Heraldo de Chihuahua

“Una bendición de Dios de tener dos extraordinarios hijos, Johana Ivetth y Jesús Humberto, que me ha permitido guiarlos por buen camino como personas y deportistas al ver el ejemplo en casa y en la cancha con la responsabilidad en todos los sentidos como una experiencia hermosa de la vida, que se traspasa en mi papel como entrenador con jugadoras con las que asumo la responsabilidad de su formación desde otra perspectiva igual de gratificante y extraordinaria”. ¡FELIZ DÍA PARA TODO LOS PADRES!

