Fernanda Martínez combinación de deporte, estudios y ser mamá

Combinar el deporte, el estudio y atender a su pequeño hijo ha sido todo un reto para la deportista chihuahuense de la especialidad de tae kwon do, María Fernanda Martínez Chávez, quien este año tiene en la mira asistir a lo que será su tercera Universidad Nacional 2020 en donde buscará ubicarse en el podio de ganadoras.

Entrevistada por El Heraldo de Chihuahua sobre su experiencia y la continuidad de su preparación para la máxima justa deportiva universitaria, nos platicó: “He estado en 2 universiadas, la primera en Toluca 2018 donde conseguí la medalla de bronce, y en ese mismo año gané el oro en la Olimpiada Nacional de Juárez; por esos y otros logros me hice merecedora al premio Teporaca 2018”.

En su segunda universiada de Mérida 2019 no obtuvo el resultado que esperaba, dejándole la espinita de seguir preparándose para Guanajuato 2020, a la cual llegará con más experiencia, y a donde como ella misma comenta: “Desde el año pasado que inició el ciclo deportivo, me he preparado para esta Universidad Nacional, cuidando mi dieta y mi entrenamiento diario y enfocándome en lo que quiero lograr para esta temporada”.

Todos sus logros y triunfos y lo que viene en el futuro en el deporte y en lo académico tiene su razón de ser: “sin duda alguna mi hijo Jesús Santiago es mi motorcito de arranque, y aunque resulta complicado combinar el estudio, el deporte y ser mamá, siempre tengo las ganas de salir delante de alguna y otra manera” Y agrega: “No hay impedimentos si tienes las ganas de lograr todo lo que te propones.”

Otro punto clave en su preparación física es lo relacionado a lo técnico táctico, además de la parte psicológica siempre enfocada a mejorar mis pateos y buscar estrategias que me ayuden a enfrentar a cualquier tipo de rival y situación que se presente durante la competencia.

Te puede interesar: