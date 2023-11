Selección Mexicana: ¿Qué necesita el Tricolor para obtener pase a la Copa América 2024?

México debe de ganarle a Honduras por diferencia de tres goles o hasta cuatro en caso de que los catrachos marquen en la cancha del estadio Azteca. El panorama no luce sencillo, pero incluso en el peor de los escenarios con el equipo centroamericano eliminando al Tricolor de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, la Copa América todavía sería una opción.

El pase directo al torneo de selecciones más importante del continente será para los cuatro equipos que lleguen a las semifinales de la Nations League, que, si en este momento se terminara, serían Honduras, Estados Unidos, Panamá y Canadá. La bicolor gracias a dar cuenta de México. Los norteamericanos por pasar sobre Trinidad y Tobago; los canaleros luego de su triunfo ante los ticos y los de la Hoja de Maple por ser superiores a Jamaica.

Concacaf todavía otorga dos boletos más al torneo de Conmebol, pero para lograrlo, se tendrá que enfrentar un encuentro más, pues, los eliminados. Tendrán que jugar a único partido en Dallas, Texas, una eliminatoria directa que se definirá según el ranking FIFA que saldrá en los próximos días.

El play-in de la Concacaf, sino hubiera una sorpresa, tendría a México y Costa Rica como cabezas de serie, para enfrentarse ante Trinidad y Tobago y Jamaica respectivamente.

Los ganadores de esos enfrentamientos, se enfrentarán en una final ya con el pase al torneo sudamericano. Mientras que los perdedores jugarán para un tercer y cuarto lugar que servirá de muy poco. Dicho torneo se llevará a cabo en la misma semana en la que se definirá la final. Y el campeón de la Nations League, entre el 23 y 30 de marzo del 2024.

El Tricolor todavía tiene la oportunidad de llegar a Copa América pese al mal resultado en Tegucigalpa, aunque tendrá la responsabilidad de remontar ante un equipo catracho que saldrá a defender su ventaja en el Azteca.

¡Se necesita un líder! 😍🇲🇽



Memo Ochoa ha optado por la opción de no abandonar la concentración de la Selección Mexicana hasta después del partido del próximo martes ante Honduras.



👉 https://t.co/0wKGJTp37F pic.twitter.com/EewYy2jjrU — Esto en Línea (@estoenlinea) November 19, 2023





Publicada originalmente en ESTO