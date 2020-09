José Luis Huerta consigue el “Hole in One”

El ingeniero José Luis Huerta Aguerrebere escribió este miércoles su nombre en la selecta pizarra de los golfistas que consiguen la hazaña de un “hole in one” y que quedará para la posteridad como un socio distinguido del Club Campestre de Chihuahua.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

José Luis Huerta, de 66 años, logró su hoyo en uno durante una práctica que tuvo con un grupo de amigos por la mañana.

Para ello, Huerta Aguerrebere utilizó un “sand wedge” embocando la pelota en el hoyo 10 y jugando de marcas amarillas, a una distancia de 72 yardas.

Sus acompañantes, entre los que se citan a Ildefonso Chávez, Pablo Zapata, Héctor Neyra, Manuel de la Mora y Fernando Rodríguez Moreno, dieron fe de este acontecimiento deportivo, que ciertamente ha dejado de ser poco común y más cuando entre los golfistas del Club existe una permanente lucha por alcanzar el llamado “sueño dorado del golfista”: el “hole in one”.

Su hazaña llega después de 28 años jugando en los campos del golf del Club Campestre

ANTECEDENTE INTERESANTE

Para los que no estaban enterados o no lo recuerdan, el primer “hole in one” que se registró en el Campestre fue en 1958, el mismo año en que fue inaugurado el club y fue logrado por Leoncio Espinoza. No se tienen detalles de ese logro, respecto a en qué hoyo, qué tipo de palo se utilizó ni a qué distancia.

EL DATO

337

Es el número de “hole in one” registrados en la historia del club, a partir de 1958. El primero fue a cargo de Leoncio Espinoza y el último, este miércoles 9 de septiembre de 2020, por conducto de José Luis Huerta.





Deportes Van chihuahuenses por la hebilla en Colorado

Deportes Alex Aguilar es nuevo IFBB PRO

Deportes Rafael Vallina marcha quinto lugar en la Fedex Challenge