La LPGA en su mira, Ana lizeth Ruiz

Concentrada en buscar su objetivo el cual es llegar a la LPGA y seguir los pasos de Lorena Ochoa, la golfista chihuahuense Ana Ruiz comenzara su etapa como profesional dentro de Symetra Tour, para demostrar su nivel en la orbita mas importante en el golf a nivel mundial.

El camino no ha sido nada fácil para Ana quien a sus 25 años sigue con el firme objetivo de llegar al mejor golf del mundo como lo es al LPGA, donde este deporte la atrapo a muy temprana edad, siendo el campo del Club San Francisco Country Club done ana comenzó a tirar sus primeros birdies en su carrera.

A los 14 años fue becada en los estados Unidos donde su etapa de colegial la realizo con los Suners de Oklahoma donde este 2020 da un paso importante en su carrera al incursionar en el profesionalismo .

“Desde que tengo 7 años estoy golf y es algo que he soñado de empezar como profesional y siento que tengo un tiempo de experiencia, que me ayudara a tener buenos resultados, estoy lista para empezar y echarle ganas para estar con las mejores del golf a nivel mundial como lo es la LPGA” menciono Ana.

Sigue Ana el consejo de las grandes golfistas

la misma golfista menciono que dentro de sus cualidades Ana Ruiz posee un gran driver además que en el Green es letal ya que tiene tiempo trabajando bajo las ordenes de su entrenador Rafael Alarcón quien a formado figuras como Lorena Ochoa la mexicana con mejores actuación en la LPGA , donde la capitalina es una mas de sus discípulas.

Sin duda alguna Ana tiene como antecedente el haber tirado su mejor tarjeta en el 2019 en torneo en Palms Spring, California donde Ana Ruiz firmo tarjeta de 66 golpes siendo su mejor registro .

“sin duda alguna el apoyo de la gente me rodea a mi alrededor es importante pero llega una etapa de enfocarme en cuerpo y alma para dar buenos resultados donde la preparación asido muy ardua por lo que estoy segura que hare un buen papel”

“el golf es un deporte el cual que me apasiona además que quiero estar jugando al lado de Gaby Lopez y Maria Fasi quienes están en la LPGA, con las cuales tengo contacto donde me ha recomendado que me enfoque en mi concentración siendo esa una de mis cualidades de reponerme rápido y seguir adelante con el siguiente tiro”

sin duda alguna Ana Ruiz coincidió que en cada ronda el juego mental es uno de los primeros obstáculos que te puede ayudar a mejorar o destruir una buena ronda.

