Lluvia de medallas para el Estado Grande en los juegos CONADE

Una jornada histórica fue la que tuvo la delegación de Chihuahua en su participación en los juegos Nacionales Conade 2024, al conseguir un total de 13 medallas de oro, 5 de plata y 10 de bronce en las disciplinas de raquetbol, atletismo, ciclismo de ruta, levantamiento de pesas y gimnasia artística.

En esta jornada en la etapa nacional fue el raquetbol quien dio la mayor satisfacción para el estado grande al ganar 10 medallas oro, 3 de plata y 7 de bronce, para así coronarse como los campeones nacionales por equipos en esta disciplina de la raqueta corta, confirmado que este deporte sigue Chihuahua siendo de los mejores a nivel nacional.

En lo que corresponde al ciclismo de ruta, los pedalistas del estado grande se agenciaron dos medallas de oro,dónde Eliam Roberto Antillón Gutiérrez de la categoría Juvenil A, llegó en el primer lugar tras completar los 40 kilómetros de su prueba, dónde la plata fue para Jesús Mateo García Becerra de Sinaloa y el bronce fue para Emiliano Ramos de Jalisco.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Así mismo, en la categoría Juvenil C, en la prueba de Ruta 120 kilómetros, el equipo chihuahuense conformado por Luis Montserrat Carrera Ruiz, Aldo Ramos Santana e Iván Alfonso Amézaga Rangel, lograron la medalla de oro.

En otras acciones, Ana Pamela Pérez Velo de la división 49 kilogramos Chihuahua la medalla de bronce al lograr una marca de 136 kilogramos, compartiendo pódium con Tabasco que se llevó el primer lugar y Sonora el segundo puesto.

La delegación de chihuahuense en la disciplina de atletismo, inició con el pie derecho su competencia en los Juegos Nacionales CONADE 2024 sumando una medalla de oro en la prueba de Relevo Combinado Varonil Sub 16, así cómo récord de categoría al cronometrar 2:04.44 minutos.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

El chihuahuense Roberto Madrid logró el bronce en los 300 metros platos de la categoría Sub 16, por su parte, Luis Omar Requejo, logró una marca de 6.49 metros en Salto de Longitud Sub 18, y con ello se llevó la medalla de bronce, mientras que, Alan Madrid consiguió la medalla de plata en la Sub 16 con 6.37 metros.