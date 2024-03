Los Yankees se van agradecidos con México, la afición y los Diablos Rojos

Pasó más de medio siglo para que la franquicia más ganadora de las Grandes Ligas regresara al país. Todo se cerró gracias a una buena labor de los Diablos Rojos del México, encabezada por Alfredo Harp, y por la buena relación que existe con Omar Minaya, Consejero Senior del departamento de operaciones de los Yankees de Nueva York.

Una negociación que comenzó hace poco más de medio año y ahora tras los dos partidos celebrados, la organización de la MLB se despide del país más que satisfecha. Sin importar los resultados.

“Don Alfredo es una persona que ayuda mucho, no creo que hubiera sido tan sencillo o hubiera sido muy difícil para mejor otros dueños el poder tener a la representación moral que tiene ante Grandes Ligas. Eso ayudó por supuesto, el que haya construido este lugar magnifico, este paraíso de los Diablos, el que ya haya venido Grandes Ligas y haya tenido un éxito insoslayable.

Deportes Diablos vencen a los Yankees con debut de ensueño para Robinson Canó

Agregó que los Diablos han crecido como marca. “La verdad es que yo recuerdo hace seis, ocho años encontrarte una gorra de Diablos en la calle era difícil, no te las encontrabas y ahora ya las ves por todos lados, la gente habla de Diablos, habla del estadio y esos más de 600 mil aficionados que asistieron la temporada pasada pues también fue un elemento de que Yankees dijo ‘no es un equipito, es un equipo importante’”, expresó para ESTO, Othón Díaz, Presidente Ejecutivo de Diablos Rojos.

El dirigente escarlata no se olvidó del dirigente dominicano, quien sostiene una relación importante con Don Alfredo para que todo se pudiera coordinar más allá de que los Yankees ya tenían pactados sus dos juegos correspondientes a los Entrenamientos de Primavera.

“Una coyuntura y hay que mencionarla es la llegada de Omar Minaya a la directiva administrativa de los Yankees y la gran amistad de Don Alfredo, Santiago Harp con Omar Minaya, creo que fue uno de los elementos que catalizaron de que esto se hiciera una realidad”.

Yankees, satisfechos con su visita a México

El mánager de los Yankees. Aaron Boone, todos los integrantes del roster y el resto de integrantes de la misma organización neoyorquina que se dio cita a la Ciudad de México se va contenta tras esta nueva experiencia vivida.

Boone incluso se quedó con ganas de conocer a la capital del país, ya que prácticamente se trató de un viaje fugaz con poco tiempo libre si se considera que el sábado pasado por la noche los Mulos de Manhattan llegaron a la AIFA.

Se dirigieron su hotel de concentración en Paseo de la Reforma y el domingo por la mañana de inmediato reconocieron el estadio Harp Helú. Sostuvieron su primer partido y el lunes prácticamente se repitió el itinerario aunque el horario del encuentro les permitió a los jugadores dormir un poco más.

“No tuve la oportunidad de poder salir (por la Ciudad de México). Al hotel llegamos tarde el sábado en la noche, tuvimos una cena en el hotel, todo preparado, no tuve el tiempo para poder hacerlo (conocer más) pero lo que he visto de la Ciudad y de las comodidades que vi aquí me gustó, me encantaría regresar por más tiempo y adquirir más las experiencias de la ciudad”.

Ante la prensa abundó: “El gran sentimiento, la hospitalidad que hemos recibido. No solamente por las personas de los Diablos, la gente en el hotel que han trabajado por nosotros, para que esto sea en realidad un sentimiento de bienvenida, no solamente yo me llevó ese lindo recuerdo, todos los muchachos, los entrenadores también”.

Boone cerró con un “Gracias Ciudad de México” en un esfuerzo por hablar español.

Gracias a lo que vivió durante estos tres días en la capital. Boone no dudó en recomendar a otras novenas de Las Mayores a que experimenten una serie frente a los Diablos Rojos del México en un estadio de primer nivel. Que inclusive, alberga partidos entre equipos de la Major League Baseball.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Sí lo recomendaría, la experiencia ha sido fabulosa. La manera, les doy mucho crédito a todos ustedes que han estado aquí y nos han abierto las puertas del país”, aseveró el mánager de los Bombarderos del Bronx.

“Si no me equivoco bien, equipos de Grandes Ligas también juegan aquí. Definitivamente ha sido una experiencia muy buena, sí lo recomendaría que vinieran”, añadió el entrenador, quien desde el 2018 tomó las riendas del equipo neoyorquino.

Cabe recordar que en 1968 fue la primera vez que Yankees vino a México para disputar par de compromisos frente a los Diablos Rojos y en este 2024 se concretó la segunda visita de los Mulos de Manhattan al país. Un hecho que se prevé pueda repetirse con menos años de distancia.

Nota publicada en ESTO