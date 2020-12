Natalia Soltero es la mejor de México

El 2020 será un año que nunca olvidará la atleta chihuahuense Natalia Soltero, luego de escribir su nombre con letras de oro en el culturismo en México al convertirse en la primera mexicana en conseguir la segunda posición en el Mr. Olympia, dentro de la categoría Fitness Figura, siendo su mejor resultado de su trayectoria en este deporte como profesional.

Natalia inició su carrera como atleta profesional en el 2016 al ganar el Campeonato de Norteamérica en Pittsburgh, Pennsylvania, donde consiguió su carnet profesional, y desde ese momento se ha ido forjando una carrera llena de éxitos para la oriunda de Chihuahua capital.

“Primero que nada me siento muy agradecida con Dios, con mi familia y con todas las personas que me apoyaron en lo largo de mi preparación, no diré que fue una preparación difícil por el tema sanitario, porque la realidad de las cosas es que todas las preparaciones son complicadas”, señaló la mejor atleta dentro de la categoría Fitness Figura.

“Fue algo diferente, una preparación con retos especiales, sin embargo siempre tuve personas que me tendieron su mano”, dijo Natalia Soltero, conocida en el ámbito del culturismo como la Mexicana.

Además, la competidora de Chihuahua capital externó que tras el resultado conseguido en Las Vegas, Nevada, se siente muy feliz de poder poner a su país en alto y dejar grabado en la historia del culturismo a México, ya que Natalia es la única mexicana en lograr posicionarse en un top 5 en el Mr. Olympia, y este año está en el segundo lugar mundial.

“Ser subcampeona de la competencia más importante del culturismo también es una responsabilidad grande para mí, tengo que seguir trabajando duro, sé que es muy difícil llegar al lugar donde estoy ahorita en mi carrera profesional, pero sé que será más difícil mantenerme ahí”.

Cabe mencionar que para Natalia Soltero fue un 2020 que a pesar de la pandemia estuvo lleno de grandes logros, ya que antes de su competencia en el Mr. Olympia consiguió la primera posición dentro de Arnold Classic en la categoría de Fitness Figura.

Con estos resultados Natalia Soltero fue la mejor culturista de México y confirma ser una de las nuevas figuras en este deporte, el cual es uno de los más demandantes por las largas sesiones de entrenamiento, así como mantener una dieta muy rigurosa, lo cual implica mucho trabajo.

EL DATO

Natalia tuvo un 2020 lleno de grandes resultados al ganar primer lugar en el Arnold Classic y segundo en el Mr. Olympia en Las Vegas.

